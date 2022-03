Hennigsdorf

Am Sonntag (6. März) in der zeit von 9 bis 10 Uhr stahlen bislang Unbekannte aus einem verschlossenen Spind eines Sportstudios am Postplatz in Hennigsdorf eine Sporttasche. In dieser befanden sich unter anderem Fahrzeugschlüssel, Sportschuhe und eine Brille des Sportlers.

Der Spind wies keine Aufbruchspuren auf, so dass die Diebe für die Öffnung vermutlich ein „Keyless-System“ nutzten. Der Schaden beläuft sich etwa 610 Euro.

Von MAZonline