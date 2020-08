Hennigsdorf

Einen Generationswechsel gibt es in der Hennigsdorfer Feuerwehr: Stadtbrandmeister Frank Dobratz, seit 1998 im Amt, und sein Stellvertreter Uwe Protz treten ab. In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch im Stadtklubhaus dankte ihnen Bürgermeister Thomas Günther für ihre Arbeit – und begrüßte die Nachfolger.

Neuer Wehrführer ist Robert Heinsius, seit 2001 in der Einsatzabteilung der Wehr, Er ist Truppführer, Gruppenführer und Zugführer. Er habe 27 weitere Lehrgänge erfolgreich abgelegt. Sein Stellvertreter wird der bisherige Stadtjugendwart Stefan Bartosik, seit 1999 in der Einsatzabteilung der Wehr. Er ist Gruppenführer, Truppführer und Zugführer und hat noch 20 weitere Lehrgänge besucht.

„Alles Gute, Kraft, Durchhaltevermögen und beste Gesundheit! Bei euch ist die Wehr in guten Händen!“, so Bürgermeister Thomas Günther, der dem alten und neuen Führungsduo Blumen überreichte.

Von Marco Paetzel