Hennigsdorf

Der Titel ist sperrig: „Beschluss über die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung – so lautete der Beschluss, um den die Hennigsdorfer Stadtverordneten bei ihrer digitalen Sitzung am Dienstagabend am heftigsten rungen. Es ist grob gesagt ein Leitfaden dafür, was die Bürger in Hennigsdorf dürfen – und was nicht. Damit er nach 20 Jahren aktualisiert werden konnte, hatten Mitglieder der Verwaltung und Stadtverordnete in einer Art AG im Vorfeld gemeinsam über die Gestaltung beraten.

Ein Streitpunkt konnte aber nicht beigelegt werden: Wie strikt soll die Leinenpflicht ausgegelt werden, die es bislang noch nicht gab? Laut Statistik gab es etwa 2016 vier Fälle, bei denen Hennigsdorfer gebissen wurden, im vergangenen Jahr waren es zwei – keine alarmierenden Zahlen. Für Michael Mertke (SPD) ist ein Leinenzwang dennoch wichtig. „Wir dürfen nicht erst warten, bis etwas passiert. Auch wenn es noch nicht viele Fälle gibt, so gibt es doch ein Angstempfinden, das man schlecht messen kann“, erklärte Mertke. Die CDU etwa wollte den Hundehaltern mehr Spielraum lassen und forderte per Änderungsantrag unter anderem einen Hundeführerschein – schließlich gebe es vor allem verantwortungsvolle Hundebesitzer in der Stadt. „Man muss sein Tier von einer überzogenen permanenten Leinenpflicht befreien können“, forderte René Vierkorn.

Neue Auslaufgebiete sollen geschaffen werden

Monique Meyer, Ordnungsamts-Fachdienstleiterin erwiderte diesem Ansinnen, es könne Schwierigkeiten in der Umsetzung geben. Die Kosten für einen solchen Führerschein lägen im Bereich um die 100 Euro. „Der Hund braucht aber die nötigen Eigenschaften, sie müssen etwa eine Hundeschule besucht haben. Dies könne zu einer sozialen Ungerechtigkeit führen“, so Meyer. Es gebe Bürger, die sich das nicht leisten könnten. Zudem müsse man jeden Hund, der nicht an der Leine sei, kontrollieren – das sei ein erheblicher Kontrollaufwand. Am Ende stimmten die Stadtverordneten nicht für diesen, sondern für einen Änderungsantrag der Verwaltung, der die Wünsche der Fraktionsvorsitzenden mit berücksichtigt. Demnach gilt eine generelle Leinenpflicht in der Stadt, die Leine dürfe höchstens zwei Meter lang sein – ausgenommen sind Hundeausauslaufgebiete. Gefährliche Hunde müssen auch in einem umzäunten Auslaufgebiet einen Maulkorb tragen, wenn der Besitzer sie von der Leine lassen will. Im Wäldern ist nicht vorgeschrieben, die die Leine beschaffen sein muss. Auf ausgewiesene Liegewiesen und öffentlichen Badestellen indes dürfen Hunde nicht mitgenommen werden.

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und erklärte, dass im Zuge der Einführung der Leinenpflicht mehr Auslaufgebiete geschaffen werden sollen. Bislang gibt es nur eines im Gewerbegebiet auf ehemaligen Stahlwerksflächen. „Wir prüfen fünf weitere Standorte, die alle oberhalb von 9000 Quadratmetern sind“, so der Bürgermeister. Das Ergebnis solle den Stadtverordneten in der kommenden Sitzung mitgeteilt werden.

Von Marco Paetzel