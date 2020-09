Hennigsdorf

Es ist ein ruhiger Montagmorgen, an der Rezeption ist noch nicht viel los. Jochen Schuster ist einer der ersten Patienten heute morgen. Seit vielen Jahren besucht der 77-Jährige das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) auf dem Gelände des Hennigsdorfer Seniorenwohnparks. Alle vier bis acht Wochen besucht er seinen Chirurgen Peter Schneider, der hier praktiziert. Nach MAZ-Informationen könnte das Haus jedoch vor der Schließung stehen. „Wenn das MVZ schließt, wäre das für mich ein sehr harter Schlag“, sagt der Senior. In Hennigsdorf könnte er die Behandlung, die Schneider macht, überhaupt niemand übernehmen. „Ich müsste dann in Berlin zum Wirbelsäulenzentrum und schauen, ob sie mir überhaupt helfen können“, erklärt der Hennigsdorfer. Er hofft, dass das MVZ erhalten bleibt – sein Chirurg aber geht ohnehin zeitnah in Rente.

Auch im Seniorenwohnpark selbst hofft man, dass das MVZ, hier arbeiten neben drei Ärzten auch acht Mitarbeiter, nicht geschlossen wird. Unser Interesse ist es ganz klar, dass wir die Ärzte hier vor Ort behalten“, erklärt Thomas Fuhrmann, der seit 2012 den Senioren-Wohnparks Hennigsdorf leitet. Nicht nur für die Einrichtung sei der Erhalt des MVZ wichtig, sondern auch für die Menschen im Spezialpflegeheim – rund 110 Bewohner gibt es hier, unter anderem leiden sie an Demenz und benötigen intensive Pflege. „Das MVZ ist aber auch für die gesamte Region wichtig“, erklärt Fuhrmann weiter. „Wir suchen nach einer langfristigen tragfähigen Lösung, die auch langfristig die ambulante Versorgung in Hennigsdorf sicherstellt“, erklärt Parwis Fotuhi von der EMVIA Living GmbH, dem Träger des Seniorenwohnparks.

Drei Ärzte praktizieren hier

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) mit Sitz im Seniorenwohnpark Hennigsdorf ist im Juli 2008 von der Kassenärztlichen Versorgung zugelassen worden, hier praktizieren derzeit neben dem Chirurgen Peter Schneider auch der chirurgische Facharzt und Unfallchirurg Olaf Schmidt sowie Vasilis Christofi, der Facharzt für Innere Medizin und Hausarzt ist. Patienten sollen hier laut Homepage „möglichst ganzheitlich und individuell nach den neuesten erprobten medizinischen Erkenntnissen“ behandelt werden.

Chirurg Peter Schneider selbst, der schon seit 1994 auf dem Gelände in der Friedrich-Wolf-Straße praktiziert, äußert sich auf MAZ-Anfrage noch nicht eindeutig. „Es ist noch nichts entschieden, im Moment ist noch alles in der Schwebe“, erklärt er. Ob das MVZ in seiner jetzigen Form erhalten bleibe, werde wahrscheinlich am heutigen Dienstag geklärt. Zudem müsse es auch nicht so sein, dass alles komplett geschlossen werde, erklärt der Chirurg weiter.

Die Wege würden weiter werden

Vor allem für die Senioren wäre eine eventuelle Schließung ein harter Schlag. Detlef Zischke ist seit gut zwei Jahren Bewohner des Seniorenwohnparks. „Wenn ich mal einen Chirurgen brauchte, war das bislang direkt auf dem Gelände. Und das ist doch wirklich praktisch“, erklärt der 67-Jährige, der nach einer Sepsis ein Bein verloren hat und im E-Rolli sitzt. Entsprechend ist er bewegungseingeschränkt. „Wenn es schließen sollte, müsste ich eben ins Hennigsdorfer Krankenhaus fahren. Das ist schon ein Stück entfernt“, erklärt der Heimbewohner. Dazu komme, dass er sich im MVZ bestens auskenne. „Im Krankenhaus müsste ich erst wieder herumfragen, bis ich weiß, wohin ich genau muss.“

