Hennigsdorf: Streit endet mit Körperverletzung

Hennigsdorf

In der Nacht zu Donnerstag (5. November) gerieten in der Ruppiner Chaussee in Hennigsdorf zwei Männer in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Donnerstagmittag mit. Demnach nahm der Beschuldigte den geschädigten in den „Schwitzkasten“, so dass dieser daraufhin über Unwohlsein, einen wackligen Zahn und eine Bissverletzung am Finger klagte.

Der Beschuldigte wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dort klagte der mit 2,83 Promille erheblich alkoholisierte Mann ebenfalls über Schmerzen in der Hand, so dass auch er einem Arzt vorgestellt wurde.

Von MAZonline