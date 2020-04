Tag 1 der Wiedereröffnung: Das sagen die Hennigsdorfer Händler

Hennigsdorf

Sie war froh, als sie am Mittwochmorgen endlich wieder die Ladentür aufschließen konnte. Denise Stern, Mitarbeiterin der Hennigsdorfer Bücherstube, ist nun wieder für die Kunden da. Und die kamen gleich zahlreich, bestellten und kauften Literatur zum schmökern.

Wie viele Geschäfte in der Havelpassage unter 800 Quadratmetern durfte auch die traditionsreiche Bücherei wieder öffnen. „Es ist schön, dass wir wieder ein bisschen geregeltes Leben zurückhaben, wenn auch mit Einschränkungen“, sagt die junge Frau. Es dürfen immer maximal zwei Kunden im Laden sein, Desinfektionsmittel für sie und die Mitarbeiter steht bereit. Auch ein Plexiglas-Schutz für den Kassenbereich ist bestellt.

Abstandhalten fällt im Fahrradladen schwer

Auch Michael Schürer vom Fahrradhandel Schürer am Havelplatz ist froh, dass er wieder öffnen kann. Seit der Schließung hatte er versucht, sich mit einem Werkstattservice über Wasser zu halten. „Jetzt ist es aber schwer, Abstand zum Kunden zu halten. Wenn mir Kunden erklären wollen, was am Fahrrad kaputt ist, kommen viele sehr heran.“ Unfair findet er, dass Berliner Fahrradläden offenbleiben konnten, während sie in Brandenburg geschlossen waren. Der Händler hat die Befürchtung, dass sich viele Kunden deshalb schon mit Rädern eingedeckt haben könnten.

Elke Rodewald hatte am Mittwoch erstmals wieder geöffnet. Quelle: Marco Paetzel

Auch Elke Rodewald hat ihr Geschäft „Tee & mehr bei Boys & Girls“ am Mittwoch erstmals wieder geöffnet. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht, ein mulmiges Gefühl habe ich nicht“, sagt die Händlerin. Das Geschäft müsse endlich wieder losgehen, die Kunden wollten endlich ihre Waren wieder bekommen.

Die Kunden verhalten sich vernünftig

Während der Schließung hatte sie versucht, mit einer Email-Adresse am Schaufenster ihre Waren anzubieten – das habe aber nicht funktioniert. „Die Resonanz war leider sehr gering“, so die Geschäftsfrau. Sie bittet ihre Kunden, Abstand zu halten. Auf Desinfektionsmittel verzichtet sie aber im Geschäft.

Gabriela Bobermin freut sich auf Kundschaft. Quelle: Marco Paetzel

Auch in der Storchengalerie war am Mittwoch wieder mehr Leben eingekehrt, Leute schlenderten durch die Gänge – auch wenn es noch nicht viele waren. „Es waren heute schon einige Kunden bei uns. Wir freuen uns auch, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Gabriela Bobermin vom Textilladen Lady Chic. Seit dem 18. März hatten sie dichtgemacht, zum Glück habe es das Corona-Hilfspaket gegeben. Zwei Mitarbeiter sind aber in Kurzarbeit gegangen. „Damit kann man die laufenden Kosten schon abdecken“, so die Hennigsdorferin. Sie hat nun Vorkehrungen im Laden getroffen: Es gibt Desinfektionsmittel, und auf den Boden sind Abstandsmarkierungen geklebt. „Die Leute sind aber von sich aus schon vernünftig und achten auf den Abstand.“ An der Kasse hat sie einen Spuckschutz angebracht. „Viele Kunden kommen auch schon selbst mit Masken und Handschuhen.“

