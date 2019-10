In Oranienburg gibt es einen neuen Gesprächskreis für Frauen mit psychischen Problemen. Außerdem ist eine Beratung für Männer, Frauen und deren Angehörigen in Mühlenbeck hinzugekommen, an die sich Hilfesuchende wenden können, wie auch an weitere bestehende Beratungsstellen in Oranienburg, Gransee, Zehdenick und Hennigsdorf.