Training für die Knochen

„Und jetzt machen wir das Hackebeil“, erklärt die Physiotherapeutin. Ein halbes Dutzend ältere Damen heben die Arme vor den Körper, bewegen sie vor dem Körper. Die Stimmung ist locker, im Hintergrund dudeln die „ Pet Shop Boys“. Dabei haben die Übungen einen ernsten Hintergrund: Alle Kursteilnehmer leiden an der Knochenkrankheit Osteoporose, jeder Sturz könnte fatale Folgen haben. Mit den leichten Übungen tun sie etwas dafür, dass ihre Knochen vermehrt Material aufbauen werden und sie im Alltag fitter sind.

Mittlerweile hat die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Hennigsdorf 65 Mitglieder, die Wartelisten sind voll. „Acht Millionen Deutsche leiden an Osteoporose, und die Dunkelziffer ist hoch“, erklärt Sabine Krause. Im März 2018 hat die 61-Jährige die Selbsthilfegruppe gegründet. Vorher sei es schwer gewesen, geeignete Gruppen für das Osteoporosepatienten so wichtige Funktionstraining zu finden. „Das Problem ist, dass Physiotherapeuten dafür ein zusätzliches, teures Zertifikat brauchen“, erklärt Sabine Krause.

Sie besuchte 2017 einen Patientenkongress des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose (BfO) in Berlin. Führende Knochenärzte, sogenannte Osteologen, referierten dort. Genau wie Ex-SPD-Chef Franz Müntefering. Und der war es dann auch, der Sabine Krause auf die Idee mit der Selbsthilfegruppe brachte. „Er erklärte, dass es viele gute Voraussetzungen gebe, aber nur mal jemand nach Hause fahren und die vielen lose Fäden zusammenführen müsse.“

Sieben Kurse, fünf Therapeuten

Das Wichtigste waren natürlich Therapeuten. Der Verband fange das über die Selbsthilfe auf. „Wir bringen die Gelder für das Zusatzzertifikat, und wir unterstützen die Therapeuten, indem wir die Abrechnung über die Krankenkasse machen“, erklärt die Hennigsdorferin. So würden Zeit und die Voraussetzungen geschaffen. Mit Erfolg: heute hat die Selbsthilfegruppe fünf Trainer, die sieben Gruppen leiten. „Damit ist die gegenseitige Vertretung gut gewährleistet“, so Krause. Sieben Kurse gibt es – zwei davon sind Gruppen für Wassergymnastik, die im Seniorenwohnpark Hennigsdorf stattfindet. Ein Trockengymnastik-Kurs findet dort ebenfalls statt, ab November startet dort eine weitere Gruppe. Die restlichen vier Trockengymnastikkurse finden in den Räumen der Physiotherapie-Praxis „Hand in Hand“ statt.

„Im Wasser übt man ohne eigenes Körpergewicht. Wenn die Diagnose es erlaubt, sollte aber immer aber auch Trockentraining genutzt werden – oder auch ausschließlich“, erklärt Sabine Krause. Der Vorteil daran: Trockentraining können die Betroffenen auch zuhause machen. „Das tägliche Üben, auch zuhause, ist wichtig“, so Sabine Krause.

Gesunde Ernährung und keine Stolperfallen

Auch eine gesunde Lebensführung sei wichtig, sagt Krause, die schon mit 40 Jahren ihre eigene Diagnose bekam. Sie ernährt sich kalziumreich, isst viele Milchprodukte, grünes Gemüse, Fisch und spezielles Mineralwasser mit mehr als 600 Milligramm Kalzium. „Kalziumräuber dagegen sind etwa Cola und Kaffee, auch Rauchen wird nicht empfohlen“, so die 61-Jährige. Sie fährt auch kein Rad, Stolperfallen wie Teppiche zuhause sind tabu. Schließlich würde angesichts der Krankheit ein Bruch nur schwer heilen. „Zum Glück ist mir das noch nie passiert“, so Sabine Krause, deren Mann Werner (71) sie als stellvertretender Gruppenleiter unterstützt.

Die Hennigsdorfer gehören auch zu den drei besten Selbsthilfegruppen in Deutschland – insgesamt gibt es rund 450. Beim Patientenkongress in Leverkusen wurden sie am vergangenen Wochenende ausgezeichnet. „Wir haben noch kräftig mit Kölsch gefeiert.“ Der Spaß, sagt Sabine Krause, sei sehr wichtig.

