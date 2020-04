Trauer um Manfred Goral

Hennigsdorf

Das Telefon steht in diesen Tagen nicht still, pausenlos rufen Freunde und Bekannte an. Sie wollen kondolieren, ihre Trauer über den großen Verlust ausdrücken, den Hannelore Goral erlitten hat: Am Sonnabend, 4. April, ist ihr Mann Manfred Goral nach langer Krankheit gestorben. Der ehemalige Inhaber des Zoo- & Angelcenters Goral in der Rathenaustraße war Ur-Hennigsdorfer, bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt. Die vielen Trauerbekundungen freuen Hannelore Goral zwar. „Aber es geht mir gar nicht gut gerade“, sagt die Rentnerin, die mit ihrem Mann 54 Jahre verheiratet war. Sie will aber stark bleiben, irgendwie.

Im Juni wäre ihr Mann 78 Jahre alt geworden. Manfred Goral war gelernter Eletroinstallateur, arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf in einem Berliner Betrieb. Bis er anno 1972 das Zoo- und Angelcenter von seinem Vater Eitel übernahm. Ein echter Traditionsbetrieb: Im November 1929 hatte Emilie, die Urgroßmutter der heutigen Besitzer, einen Laden für Futtermittel und Sämereien in der Waldstraße eröffnet. In den Jahrzehnten danach hat sich das Geschäft stetig vergrößert.

Thomas Goral (links) und Bodo Goral sind die beiden Söhne des kürzlich verstorbenen Vaters. Quelle: Robert Roeske

Im Jahr 1943 übernahmen die Großeltern der jetzigen Inhaber, Luisa und Eitel Goral, das Geschäft und zogen in den Heideweg. Manfred und Hannelore Goral leiteten anschließend den Fachhandel, der 2002 in die Hände von Bodo und Thomas Goral überging. Die beiden Brüder sind aber bereits seit 1989 Teil des Familienunternehmens und haben miterlebt, wie das Geschäft drei Standorte gleichzeitig in Hennigsdorf unterhielt. Am Ende setzte sich das Grundstück an der Rathenaustraße durch.

Die Trauerfeier wird verschoben

Heute gibt es gut und gerne 400 Quadratmeter Platz und querbeet alles von Kleintieren – Fischen, Vögeln, oder Nagern – über Angelbedarf und Futtermitteln bis hin zu Aquarien aller Art. „Wir sind ein richtiger Vollsortimenter“, sagt Thomas Goral (53), der den Laden alleine führt, seit sein Bruder Bodo 2016 ausgestiegen ist. Er hat drei Angestellte, die im Laden helfen. Der Tod seines Vaters trifft Thomas Goral hart. „Er war ein absoluter Familienmensch, der auch gerne unter Leuten war“, beschreibt der Junior seinen alten Herrn.

Wann die Trauerfeier für Manfred Goral stattfinden soll, steht momentan allerdings noch in den Sternen. Seine Familie möchte, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen – immerhin hatte Manfred Goral alleine fünf Enkel und einen Urenkel, dazu kommen etliche Verwandte, speziell von der Seite seiner Frau Hannelore. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie finden Trauerfeiern nur im engsten Kreis statt. „Das können wir uns für unseren Vater eigentlich so nicht vorstellen“, sagt Thomas Goral. Der Termin ist nun für den 4. Juni avisiert, doch ob er stattfindet, ist bislang noch völlig ungewiss. „Wir müssen abwarten, was passiert“, sagt Thomas Goral. Gewiss ist derzeit nur eines: Sein Vater Manfred wird seine letzte Ruhe auf dem Hennigsdorfer Waldfriedhof finden.

