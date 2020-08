Hennigsdorf

In der Corona-Zeit war es still geworden um das neue Hennigsdorfer Stadtbad, das auf dem Gelände des Alten Gymnasiums entstehen soll. Überhaupt ist noch unsicher, ob die Fraktionschefs überhaupt grünes Licht für das Projekt geben, schließlich brach pandemiebedingt unter anderem die so wichtige Gewerbesteuer bricht nach ersten Kalkulationen um mindestens 3,5 Millionen ein. Hennigsdorfs SPD-Fraktionschef Patrick Krüger erklärt nun: „Ich denke, es wird sich eine politische Mehrheit finden. Natürlich wird der Nachtragshaushalt noch einmal eine Rolle bei der Bewertung spielen, wir wollen es uns ja auch leisten können“, so Krüger. Die Zukunft sei zwar nicht hervorsehbar, dennoch stimme die vorliegende Planung optimistisch und zeige eine realistische Perspektive auf.

Der SPD-Fraktionschef war am Mittwochabend im Saal des Hennigsdorfer Rathauses bei einer nichtöffentlichen Präsentation des aktuellen Planungsstandes für das Bad dabei und erklärte anschließend, er sei auch optimistisch, dass im Januar 2021 der erste Spaten in den Sand gestochen werden könne. Zudem, so Patrick Krüger, glaube er, dass man im Finanz- und Zeitrahmen bis zur Fertigstellung 2023 bleiben könne.

Das Stadtbad von oben. Quelle: Stadtwerke Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Stadtverordneten sollen bei ihrer Sitzung am 7.Oktober über den Fortlauf des Projektes entscheiden. Dann geht es auch darum, ob der avisierte Kostenrahmen von 25 Millionen Euro gehalten werden kann. Und dies ist die Gretchenfrage beim Projekt. Denn die Planungen für die erste Version des Bades mussten zwischenzeitlich abgebrochen werden, es hätte bis zu 38,3 Millionen Euro gekostet. Zudem hätte die Stadt, die bereits drei Millionen Euro in das Projekt investiert hatte, nochmals knapp drei Millionen für Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder Ausschreibungen der Planungsleistungen ausgeben müssen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht über eine Kredit von 18 Millionen Euro wäre nicht sicher gewesen. Und so entschieden die Stadtverordneten, das Projekt abzubrechen und eine abgespeckte Variante planen zu lassen.

Im Januar dieses Jahres hatten die Stadtwerke eine Summe von höchstens 23,66 Millionen Euro für das Bad genannt – dabei sind Kostensteigerungen für Baupreise von jährlich 5,5 Prozent und eine Sicherheitsreserve von zehn Prozent bereits eingerechnet.

Das Bad schließt sich ans Alte Gymnasium an. Quelle: Stadtwerke Hennigsdorf

Das neue Schwimmbad soll das mehr als 35 Jahre alte Aqua-Bad in Hennigsdorf-Nord ersetzen. Laut aktueller Planung wird es über fünf Schwimmbahnen haben (25 x 12,50 Meter) sowie integrierte Saunen – eine finnische und eine Duftsauna für 25 Personen – und optional die 80-Meter-Rutsche inklusive Rutschenturm verfügen. Ebenso dabei ist ein Mehrzweckbecken (8 x 12,50 Meter) und ein Bewegungsbecken mit Einstiegszone zur Nutzung als Nichtschwimmerbecken. Ein Kinderplanschbecken mit 32 Grad warmen Wasser ist auch Teil der Planungen.

