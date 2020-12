Hennigsdorf

Morgens um 8.30 Uhr beginnt für Martha Greta der Unterricht. Doch der Schulweg misst für die Siebenjährige in diesen Tagen nur ein paar Meter. In der Küche wartet Mutter Jasmin Pillgrimm mit den Aufgaben des Tages. Mathematik und Deutsch stehen auf dem Stundenplan, jeden Tag für etwa dreieinhalb Stunden.

Klar, Martha Greta würde lieber in ihre Sonnengrundschule gehen, in der Pause mit ihren Klassenkameradinnen spielen. Doch das Mädchen steht kurz vor einer lebenswichtigen Operation an ihrem kranken Herzen. Schon deshalb ist die Kleine eine Hochrisikopatientin. Würde sie sich in der Schule mit dem Virus anstecken, könne außerdem der geplante OP-Termin in dieser Woche nicht stattfinden.

Einfach fehlen ist für die Familie keine Option

Zuletzt gab es auch Corona-Fälle bei Lehrern und Schülern an der Sonnengrundschule, Quarantäne für zwei Klassen inklusive. Doch einfach krankschreiben lassen wäre für ihre Eltern keine Option, denn dann müsste Martha Greta die Klasse wiederholen.

Deshalb setzt Mutter Jasmin Pillgrimm seit zwei Wochen auf Homeschooling für ihre Tochter. Unterrichtsstoff und Hausaufgaben kommen von ihrer Klassenlehrerin per Mail, am Ende der Woche mailt die Mutter die Lösungen zurück. „Ich bin aber froh, wenn das Homeschooling vorbei ist. Kinder lernen bei Eltern nicht so, wie sie es beim Lehrer tun.“

Mutter Jasmin „Jassa“ Pillgrimm löst mit ihrer Tochter die Aufgaben. Quelle: privat

Doch die Strapazen sind es Jasmin Pillgrimm wert, immerhin geht es um das Leben ihrer Tochter. Bereits mit vier Jahren bemerkte eine Amtsärztin bei einer Untersuchung, dass mit Martha Gretas Herz etwas nicht stimmt. Es folgten jahrelange Kontrollbesuche bei einem Berliner Kinderherzspezialisten, Anfang 2019 wurde Martha Greta dann im Deutschen Herzzentrum in Berlin untersucht. Die Diagnose war niederschmetternd: Das Kind leidet an einem Vorhofsseptumdefekt. Ein Loch in der Trennwand der Vorhöfe ihres Herzens, das sich bei Neugeborenen in der Regel in den ersten Lebenswochen verschließt.

Am Donnerstag fährt die Familie nach Leipzig

Mit dem Loch allerdings kann das Herz stärker belastet werden, Funktionsstörungen können auftreten. Es kann auch zu Problemen im Lungenkreislauf oder Herzrhythmusstörungen führen. Ein Arzt habe es einmal auf den Punkt gebracht: „Er sagte, man kennt ja die Leute, die in ihren 30ern einfach umfallen und tot sind. Dieser Defekt sei häufig die Ursache“, erklärt Mutter Jasmin Pillgrimm.

Auch Hausaufgaben werden erledigt. Quelle: Privat

Am Donnerstag macht sich die kleine Familie auf nach Leipzig, im dortigen Helios Park-Klinikum soll Martha Greta am Freitagmorgen operiert werden. Für gewöhnlich findet diese OP minimalinvasiv per Katheter statt, eine Art Schirm wird dabei eingeführt, um das Loch in der Herzscheidewand zu verschließen. „Das Loch ist aber zu groß dafür und auch noch ungünstig gelegen. Deshalb wollen sie am offenen Herzen operieren und das Loch dann mit herzeigenem Gewebe verschließen“, erklärt die Mutter.

Die Eltern haben Angst vor der OP

Sie klingt ruhig und abgeklärt, als sie die medizinischen Fakten schildert. Doch Jasmin Pillgrimm und Ehemann Ronny Konetzny machen sich große Sorgen. „Wir haben richtig Angst. Immerhin muss das Brustbein geöffnet und das Herz rausgeholt werden. Das Kind kommt dann an eine Herz-Lungen-Maschine“, schildert die junge Mutter. Etwa dreieinhalb Stunden, haben die Chirurgen prognostiziert, solle die OP dauern. „Für die Ärzte ist auch das noch eine Standard-Operation“, sagt Jasmin Pillgrimm.

Wenn Martha Greta die OP hinter sich hat, beginnen harte Wochen. Etwa zwei Wochen muss das Mädchen im Krankenhaus bleiben. Zudem darf sie mindestens zehn Wochen lang nicht rennen, springen oder auch nur einen Schulranzen tragen. „Dabei ist sie unser Durazell-Hase. Sie war beim Reiten und hat Leichtathletik beim SV Stahl gemacht“, sagt die Mutter. Immerhin: Martha Greta werde zu 100 Prozent gesund sein und eine normale Lebenserwartung haben.

Martha Greta will endlich wieder Sport treiben

Ihre Mutter hofft darauf, dass das Mädchen ab Januar wieder in die Schule gehen darf. Jasmin Pillgrimm wird sie dann auf Hin- und Rückweg begleiten und die Sachen ihrer Tochter tragen. „Die Hofpausen wird sie drinnen verbringen müssen, ein paar Freunde dürfen dann bei ihr sein.“ Mit denen hat Martha Greta auch jetzt regelmäßig Kontakt, per Videotelefonie per Whatsapp halten ihre Mädels sie auf dem Laufenden.

Und während die Eltern vor der nahenden OP zunehmend nervös sind, bleibt Martha Greta ganz cool. „Sie hat überhaupt keine Angst. Sie freut sich einfach nur, dass sie nach der Operation irgendwann mal wieder normal Sport treiben kann“, sagt Jasmin Pillgrimm. Die Weihnachtstage will die kleine Familie dann im ganz engen Kreis zu Hause in Hennigsdorf verbringen. „Meine Eltern kommen nur vorbei“, sagt die Mutter. Dann werden sie sich wohl viel zu erzählen haben.

Von Marco Paetzel