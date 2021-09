Hennigsdorf: Vermeintlicher Käufer klaut Motorrad bei Probefahrt

Hennigsdorf

Ein 43-jähriger Mann traf sich am Sonntag (19. September) gegen 15 Uhr mit einem vermeintlichen Kaufinteressenten in der Fontanesiedlung in Hennigsdorf, nachdem er zuvor sein Motorrad der Marke Honda auf einer Kleinanzeigenplattform zum Verkauf angeboten hatte. „Der bislang Unbekannte lieh sich einen Helm von dem 43-Jährigen und begab sich auf eine Probefahrt mit dem Motorrad, kehrte jedoch nicht mehr zurück“, erläuterte Daniel Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Unbekannter macht sich Hennigsdorf mit Motorrad aus dem Staub

Auch ans Telefon ging der vermeintliche Käufer nicht mehr, so dass der 43-Jährige gegen 16.20 Uhr die Polizei informierte. Diese fahndet nun nach der Honda CBR mit dem amtlichen Kennzeichen OSL-EB 78. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

Von MAZonline