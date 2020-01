Hennigsdorf

In der Nacht zum Sonnabend (18. Januar) versuchten bisher unbekannte Personen auf dem Gelände einer Anhängervermietung im Fliederweg einen Baucontainer aufzubrechen. Dieser Versuch misslang. Ebenso wurde eine Tür einer in der unmittelbaren Nachbarschaft gelegenen Waschhalle aufgebrochen. Dort wurde ein Wechselgeldautomat angegriffen, in dem sich jedoch nur Jetons befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline