MAZ vor Ort: Von Hennigsdorf aus lässt es sich prima über den Nieder Neuendorfer See paddeln. Wer will, paddelt Richtung Oranienburg oder Richtung Tegel. „Dort ist auf dem Nieder Neuendorfer See noch eine ungewöhnliche Ex-DDR-Grenze zu sehen“, sagt Patrick Dittmer vom „Kajakguru“ in Hennigsdorf. Grenzer hatten damals alte Schiffe als Barriere im See versenkt.