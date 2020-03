Viel Redebedarf bei der Sanierung der Fontanestraße

Hennigsdorf

Die Sanierung der Fontanestraße polarisiert die Stadtverordneten wie kaum ein anderes Thema zuvor: Am Donnerstagmorgen gab es sieben Änderungsanträge, am Abend im Bauausschuss waren es dann schon 14, erklärte der Vorsitzende Michael Wobst am Anfang der Sitzung sichtlich erstaunt. Es war bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass die Mitglieder des Ausschusses über die Sanierung von Hennigsdorfs Hauptschlagader diskutierten. Dass die Strecke marode ist und saniert werden muss, darin sind sich die Fraktionen einig. Die Stadtverwaltung hatte Ende Februar im Bauausschuss eine Planung der Sanierung der Fontanestraße vorgelegt.

Zum Hintergrund: Im Juni 2018 hatten sich Hennigsdorfs Stadtverordnete auf Basis einer Machbarkeitsstudie für Variante A entschieden: Die Fahrbahn soll eine Breite von 7,50 Meter haben, die Gehwege entlang der Strecke überall mindestens 2,60 Meter, eine verkehrsrechtliche Anordnung „Gehweg / Radfahrer frei“ soll so ermöglicht werden, damit unsichere Radler nicht die Straße benutzen müssen. Auf der Fahrbahn sollen beidseitig Schutzstreifen für Radler markiert werden, die je 1,50 Meter breit sind.

Der 1. Teilabschnitt könnte – in Koordination mit der Sanierung der Bahnbrücke in der Marwitzer Straße zwischen Juli 2022 und April 2025 – von August 2020 bis Februar 2022, der 2. Teilabschnitt 2023 und 2024 realisiert werden. Rund 7,85 Millionen Euro sollen beide Abschnitte kosten, die Stadt müsste rund zwei Millionen davon tragen – wenn die Fördermittel genehmigt werden. Doch es hakt noch bei vielen Details – von der Breite der Fahrbahn über die Farbe des Schutzstreifens bis hin zum Straßenbelag auf Höhe der Fontanegrundschule. Eine Mehrheit fanden aber nur drei der 14 Änderungsanträge.

Übergang vom Havelplatz zum Hotel und Grundschule soll später geplant werden

Mit acht Ja-Stimmen wurde ein Antrag der SPD-Fraktion angenommen: „Wir wollen den Übergang vom Havelplatz zum Hotel später behandeln“, erklärte Frank Schönfeld. Laut Antrag solle die Gestaltung und Planung des Übergangs zwischen den Knoten Nauener Straße und Parkstraße zurückgestellt werden, die Planungen sollten vorerst ohne diesen Abschnitt weitergehen.

Der Abschnitt indes solle durch die Verwaltung in verschiedenen Varianten geplant werden, die Hinweise aus der SVV seien darin mit einzubeziehen. So will die SPD-Fraktion den Gremien und der Verwaltung Zeit verschaffen, um eine Lösung für den Bereich zu finden. Die Verwaltung wollte hier statt Asphalt Waschbeton verwenden und so sichtbar Tempo 30 signalisieren, die Ampel indes sollte entfallen.

Stadt soll mit Anliegern über Parkplätze in den Innenhöfen sprechen

Das kritisieren einige Fraktionen. „Wir werden uns dann mit der Straßenverkehrsbehörde abstimmen und halbwegs zeitnah Empfehlungen geben können“, erklärte Daniel Stenger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Wichtig sei es zunächst, den Knoten Fontanestraße/Feldstraße anzugehen, so Stenger mit Blick auf die Brückenbaumaßnahme in der Marwitzer Straße. Zudem wurde der SPD-Antrag empfohlen, dass die Stadtverwaltung das Gespräch mit den Anliegern der Fontanestraße suchen solle. So sollen Wege gefunden werden, die geplante Reduzierung der Parkflächen durch Schaffung zusätzlicher Parkplätze in Innenhöfen auszugleichen. Nach jetzigem Stand sollen statt 189 Parkplätzen entlang der Fontanestraße nach der Sanierung nur noch 131 übrig bleiben – etwa 6 davon würden auch noch für zwei Busse vorgehalten werden.

Mit nur zwei Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und dem Rest Enthaltungen wurde außerdem ein Änderungsantrag der Linken empfohlen. Demnach solle die Stadtverwaltung die Bereiche zur Querung der Straße so planen, dass Fußgänger, die über die Straße gehen wollen, von der Fahrbahn aus gesehen werden und selbst die Straße einsehen können. „Die Korridore, wo diese Querungen vorgesehen sind, sind sehr eng und entweder durch parkende Autos oder durch Bepflanzungen eingeschränkt“, so Olaf Klann von der Linken-Fraktion. Für Schulanfänger oder Ältere, die über die Straße wollten, werde es schwer, weil sie kaum gesehen würden und selbst schlecht die Straße einsehen können.

Stadtverwaltung sieht keine Gefahr

Dirk Asmus, Fachdienstleiter Öffentliche Anlagen, erklärte, dass es einen 75 Zentimeter breiten Sicherheitsabstand zwischen Fahrbahnkante und Rand der parkenden Autos geben solle. „Der Bürger steht bereits in dem Streifen vor dem parkenden Auto und kann dadurch gut gesehen werden. Aber natürlich kann es auch Autos geben, die schlecht parken. Ich sehe da aber eigentlich kein Problem.“ Aktuell sei es schlimmer: Es gebe rund sieben Meter Platz zwischen den Autos. „Da muss der Bürger natürlich die Nase rausstecken“, so Asmus weiter. Mit diesen Änderungsanträgen wurde dann auch der eigentliche Beschluss der Verwaltung empfohlen.

Der Änderungsantrag der Unabhängigen/Bürgerbündnis, der etwa einen 7,20 Meter breiten Fahrstreifen mit separatem Radweg und Parkflächen am Fahrbahnrand vorsieht, fand keine Mehrheit im Ausschuss. Bei einer Online-Abstimmung auf der Homepage der Unabhängigen stimmten allerdings rund 95 Prozent der rund 1000 Seitenbesucher für diese Variante.

Von Marco Paetzel