Hennigsdorf

Sein ganzes Berufsleben hat er im Hennigsdorfer Werk verbracht, seit acht Jahren arbeitet der junge Mann aus dem Norden Oberhavels im Unternehmen. „Und ich würde hier auch gerne in Zukunft weiterarbeiten. Aber wir müssen auch für gleiche Arbeit wie die Kollegen im Westen gleich bezahlt werden“, sagt der Mitarbeiter der Endmontage, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er war einer von rund 150 Alstom-Beschäftigten, die am Dienstagmorgen zum mittlerweile vierten Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde zusammengekommen waren. Die IG Metall hatte Lunchpakete organisiert, immer wieder erinnerten Gewerkschafter auch daran, dass die Abstände auf dem Platz vor dem Werkstor einzuhalten sind.

Auf der Bühne stand unter anderem Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Er erinnerte daran, dass das Alstom-Management bei der Fusion mit Bombardier Transportation erklärt habe, dass die Belegschaft vor Ort in Hennigsdorf ein einzigartiges Knowhow besitze. „Aber ich erwarte, dass diese Belegschaft nicht anders und nicht schlechter behandelt wird als die Kolleginnen und Kollegen in Braunschweig, Salzgitter oder sonstigen westdeutschen Standorten. Mit dieser Ungleichbehandlung muss Schluss sein“, forderte der IG-Metall-Mann.

Angleichung an die West-Gehälter

Immer wieder wiederholen Vertreter der Gewerkschaft diese Forderung, bislang haben sich die Arbeitgeber aber nicht bewegt. Seit Dezember 2020 verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter in der Republik über höhere Löhne und Gehälter. Die IG Metall fordert für die rund 100 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg insgesamt vier Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Außerdem geht es bei den Verhandlungen auch um die Sicherung von Beschäftigung und eine Arbeitszeitverkürzung von drei Wochenstunden bei einem teilweisen Lohnausgleich und im Osten zudem um die Angleichung an die West-Gehälter. Eine Besonderheit gibt es in Hennigsdorf aber, hier gibt es für einen Teil der Belegschaft noch eine Vereinbarung über eine 37-Stunden-Woche. Diese läuft allerdings aus, der Betriebsrat drängt auf Verhandlungen in der Sache, damit man nicht auf die 38-Stunden-Woche zurückfällt.

„Gerechtigkeitsverweigerer im Nadelstreifen“

Doch Stefan Moschko, der die Verhandlungen für den Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg (VME) führt, habe mehrfach betont, dass die Arbeitgeber nicht in der Lage seien, für die ostdeutschen Standorte und Belegschaften etwas anderes zu regeln, so Lemb. „Das ist Blödsinn. Die sind nicht willens! Die Kolleginnen und Kolleginnen in den ostdeutschen Standorten sind mindestens genauso produktiv wie die Westdeutschen“, so der Gewerkschafter. Die „Gerechtigkeitsverweigerer in Nadelstreifen“, wie Wolfgang Lemb die Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite nennt, müssten von ihren Positionen abrücken. „Sonst müssen wir noch eine Schippe drauflegen und weitere 24-Stunden-Warnstreiks machen.“ 30 Jahre nach der Einheit müsse Shluss sein mit der ungleichen Bezahlung in Ost und West. Lemb verwies auf weitere Verhandlungen mit den Arbeitgebern, die nach Ende des Warnstreiks am Dienstag starteten.

Im Hennigsdorfer Alstom-Werk indes herrscht weiter Unsicherheit über die Zukunft. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht“, sagt der Beschäftigte aus der Endmontage. Die prestigeträchtige Talent3-Produktion solle im Zuge der Fusion ohnehin verkauft werden, weiterhin gilt Skoda dafür als Interessent. „Dennoch haben wir Hoffnung, dass der Rest der Produktion in Hennigsdorf erhalten bleibt“, erklärt der junge Mann.

Von Marco Paetzel