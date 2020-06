Waldbrand-Serie: Feuerwehr vermutet Brandstifter

Hennigsdorf

Gleich dreimal musste die Hennigsdorfer Feuerwehr über die Pfingsttage zu Feuern in und an Wäldern im Stadtgebiet ausrücken. Zuletzt brannte in der Nacht zu Montag ein rund 20 Meter langer Streifen am Waldrand. Zuvor brannten am Pfingstmontag Holzstämme, die am Waldweg nahe der Schillerstraße lagen – und am Sonnabend brannte es in einem Waldstück Am Yachthafen in Nieder Neuendorf. „Das ist schon alles sehr verdächtig“, sagt Frank Mewes, Zugführer und Erster Hauptbrandmeister bei der Hennigsdorfer Wehr. Eine solche Serie von Waldbränden in so kurzer Zeit habe es schon lange nicht mehr gegeben, auch die momentane Trockenheit sei keine plausible Erklärung. „Wir gehen davon aus, dass es einen Brandstifter gibt. Gerade bei den Baumstämmen ist es unwahrscheinlich, dass die von alleine anfangen zu brennen“, erklärt der Feuerwehrmann.

Die Polizei ermittelt

Auch die Polizei hat sie Brandserie in Hennigsdorf im Blick. „Wir ermitteln aber grundsätzlich zu jedem Brand, ohne zu wissen, ob er vielleicht vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde“, erklärt Polizeisprecherin Dörte Röhrs dazu.

