Hennigsdorf

Es ist Mittwoch, 9.30 Uhr. Uwe Mirau, Leiter des Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasiums, ist gerade in sein Büro zurückgekehrt. Den ganzen Morgen über waren er und seine Kollegen im Schulhaus unterwegs, um dafür zu sorgen, dass die Abiturprüfungen reibungslos über die Bühne gehen – in Zeiten der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. 80 Schülerinnen und Schüler schreiben an vier Tagen ihre Prüfungen, und zwar in der Aula und der Turnhalle. Zweitere ist, wie im vergangenen Jahr, aufgrund der Pandemie ausgewählt worden, weil es dort viel Platz und damit genügend Abstand gibt. In normalen Zeiten, sagt Uwe Mirau, hätte man wohl eher auf größere Klassenräume zurückgegriffen. Doch nichts ist normal in diesen Tagen, mitten in der dritten Welle der Coronapandemie.

In der vergangenen Woche haben die Schüler ihre Zulassungen zum Abitur abgeholt, dazu gab es Coronatests und die entsprechenden Unterlagen. „Für jeden Tag, wo die Schüler nun schriftliche Prüfungen sowie die mündliche haben, haben sie Teststreifen bekommen“, erklärt der Schulleiter. Am Morgen vor der Prüfung testen sich die Teenager dann zuhause selbst – das habe auch gut geklappt.

Ein Nachweis über den negativen Coronatest ist Pflicht

Gegen 8.30 Uhr haben Aufsichtskollegen, die in den Eingangsbereichen von Aula und Sporthalle postiert waren, von jedem den Nachweis über das negative Testergebnis geprüft. „Es waren glücklicherweise alle negativ“, erklärt Schulleiter Mirau weiter. Dann ging es für die Schüler vorbei an den mittlerweile obligatorischen Desinfektionsmittel-Spendern, rein in die erste Prüfung. Am Mittwoch standen zunächst die Grundkurse Biologie, Chemie, Geschichte und Politische Bildung auf der Tagesordnung. Eine Maskenpflicht gebe es während der Abiturklausur nicht – ab 240 Minuten sei diese aufgehoben, so Mirau. Beim Aufstehen, etwa zum Toilettengang, müsse die Maske aber natürlich getragen werden. Zudem bekommen die Schüler in diesem Jahr 30 Minuten mehr Zeit in der Prüfung. „Die Schüler sollen mehr Zeit für die Auswahl der Themen bekommen und sollen aufgrund vielleicht doch entstandener Defizite ohne Zeitdruck ihre Prüfungen schreiben“, so Mirau.

Eine Absage des Abiturs sei in der Schule indes nie diskutiert worden. Immerhin seien die Abschlussklassen permanent im Präsenzunterricht gewesen. „Dort haben sie auch sämtlichen prüfungsrelevanten Stoff behandeln können. Warum sollte man dann die Prüfungen absagen?“, fragt Mirau. Er sehe keinen Grund dafür, warum man hätte anders entscheiden sollen.

Keine Proteste der Eltern

Was etwaige Proteste von Eltern gegen die Testpflicht angeht, so habe es bislang keine Probleme gegeben. „Ich bin eng mit dem Schulelternsprecher in Verbindung und habe keine Informationen, dass es solche Probleme gibt“, so Mirau.

Beim Stand der Impfungen in der Lehrerschaft zieht er bislang ein durchwachsenes Fazit. „Ich erlebe das ja an mir selbst. Jeder Lehrer muss sich selbst kümmern“, erklärt der Puschkin-Schulleiter. Er habe über die Impf-Hotline relativ rasch einen Termin bekommen. „Es wäre Wunschdenken, dass ein Arzt in die Schule kommt, der alle Kollegen impft.“ Besonders die älteren Kollegen hätten mitunter schon Termine gemacht. „Aber die Jüngeren sind ganz einfach noch nicht dran“, so Uwe Mirau.

Von Marco Paetzel