Hennigsdorf: Wenn die Kita-Gruppe von heute auf morgen geschlossen ist

Sein Smartphone brummte an Mittwoch gegen 15 Uhr: Post in der Whatsapp-Gruppe der Eltern der Hennigsdorfer Kita „ Traumland“. Der Bereich der Gruppen „Raupen“ und „Bienen“ müsse ab diesem Donnerstag bis einschließlich Freitag, 29. Januar, geschlossen werden. „Ich war erstmal fassungslos über diese Nachricht“, sagt ein junger Vater, der nicht erkannt werden will. Fassen kann er zum einen kaum, dass die Eltern so kurzfristig über die Schließung am nächsten Tag informiert wurden – und dann auch noch nicht einmal von der Kitaleitung selbst, sondern von einer Elternvertreterin.

Zum anderen habe er auch erfahren, dass eine Erzieherin der Gruppen erkrankt sei, andere aber in den Urlaub gingen. „Für coronabedingte Maßnahmen hat ja in dieser Zeit jeder Verständnis. Aber wenn man zwei Kitagruppen mit etwa 35 Kindern vom einem auf den anderen Tag einfach so bis Monatsende schließen muss, dann müsste ich doch als Arbeitgeber schonmal darüber nachdenken, die Kollegen aus dem Urlaub zurückzuholen, wenn sich andere krankmelden müssen. Wir Eltern sind auf die Betreuung angewiesen“, so der Vater.

Die Stadtverwaltung bestätigt die Angelegenheit

Es ist das erste Mal, dass er sich ernsthaft über die Kita „ Traumland“ ärgert, er wolle auch explizit keinen Stunk machen – sondern nur auf den Missstand hinweisen. Schließlich sei es ja auch so, dass Hennigsdorfer Erzieherpersonal in Zeiten der Corona-Pandemie nicht so einfach von einer Kita in die andere dürfe, um auszuhelfen.

Auf MAZ-Anfrage äußert sich Hennigsdorfs Sprecherin Ilona Mäser zu der Angelegenheit. Sie könne bestätigen, dass ab dem gestrigen Donnerstag ein Kooperationsbereich, bestehend aus zwei Gruppen, in der genannten Kita „ Traumland“ wegen Personalmangels bis voraussichtlich 29. Januar geschlossen werden müsse. „Entsprechend dem Hygienekonzept für die Kitas unserer Stadt, bilden wir feste Gruppen für die Kinder, die auch von den immer gleichen MitarbeiterInnen betreut werden. Ein Wechsel der KollegInnen erfolgt zum Schutz von Kindern und Mitarbeitern nicht“, erklärt Ilona Möser weiter. Über diese Handhabe sei bereits im November informiert worden. Der Darstellung, dass Teile des betroffenen Personals im Urlaub seien, widerspricht Ilona Möser indes.

Die Eltern müssen improvisieren

Auf die Betreuung in der Kita können der junge Vater und seine Frau eigentlich nicht verzichten, weil sie systemrelevant seien. Nun müsse er sich tagsüber um seine Kinder kümmern, während seine Frau ihrer Arbeit nachgeht. „Und abends gegen 19 Uhr fahre ich dann ins Büro. Zum Glück kann ich das so einrichten“, sagt der Hennigsdorfer. Drei, vier Stunden Schlaf will er sich holen, bevor es dann mit der Kinderbetreuung weitergeht. Schöne Aussichten für den restlichen Januar.

Ein anderer Vater habe vollkommen anders auf die überraschende Schließung reagiert. „Er bringt seine beiden Kinder 250 Kilometer weit weg zur Oma, damit die Eltern arbeiten können. Auch sie sind auf die Betreuung angewiesen.“ Er, seine Frau und die anderen betroffenen Eltern hoffen nun inständig, dass sie die Zeit bis Februar irgendwie überbrücken können.

