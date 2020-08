Hennigsdorf

Gleich mehrere Verkehrsschilder sind betroffen, unter anderem eines an der Berliner Straße in Richtung Marwitz – unweit der Oberhavel-Klinik. Unbekannte haben auf dem Tempo-30-Schild am Hennigsdorfer Ortsausgang einen schwarzen Balken an die rechte Unterseite der Null geklebt, so dass daraus ein „Q“ wird. Auch an Schildern in Richtung Velten hatten Bürger diese Aufkleber auch schon bemerkt. Es ist das Symbol einer gefährlichen Bewegung von Verschwörungstheoretikern, die ihren Ursprung in den USA hat: Die Anhänger – ihre Zahl wächst durch das Internet in Zeiten der Corona-Pandemie rasant – glauben an ein weltweites Netzwerk aus pädophilen Politikern, Bankern oder Hollywoodstars.

Diese würden laut ihrer Theorie Kinder entführen, sie in unterirdischen Lagern foltern und ermorden. Alles nur, um sogenanntes Adrenochrom aus ihnen zu gewinnen – angeblich für ewige Jugend. Die Chemikalie ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalin, das tatsächlich im menschlichen Körper vorkommt. Allein: ein „Verjüngungsmittel” ist sie nicht – womit die ganze Verschwörungstheorie schon auf den ersten Metern entlarvt ist.

Hanauer Amokläufer ist Anhänger der Theorie

Der Polizei in Oberhavel seien die Klebe-Aktionen noch nicht bekannt gewesen, erklärt Ariane Feierbach, Sprecherin der Direktion Nord, auf MAZ-Anfrage. Sie sieht rein rechtlich auch kein allzu großes Problem darin. „Wenn da nur ein Strich an der Null ist, kann man das Schild ja noch ohne Probleme erkennen“, so Feierbach. Möglicherweise sei es aber wenigstens eine Sachbeschädigung, so die Sprecherin weiter.

In jedem Fall aber ist die Verschwörungstheorie alles andere als harmlos. Amokläufer Tobias R., der im Februar zehn Menschen in Hanau ermordete, gab vor der Tat in einem Video den Kern der „QAnon“-Verschwörungstheorie wieder. Auch in den USA haben deren Anhänger bereits mehrere teilweise gewalttätige Straftaten begangen.

Von Marco Paetzel