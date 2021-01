Hennigsdorf

Wenn es um wertvolle Sekunden geht, um ein Menschenleben zu retten, dann kann es an einigen Stellen in Hennigsdorf schon mal eng werden für die Retter. „Dann muss ich entweder rückwärts durchfahren oder die Spiegel einklappen, damit ich irgendwie durchkomme“, sagt ein Rettungssanitäter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Vor allem die Feldstraße und die kleinen Anliegerstraßen im gesamten Karree seien ein Problem, weil sie nicht breit genug seien. „Es wird schon schwierig für uns, wenn da nur ein Auto auf einer Seite parkt“, erklärt der erfahrene Sanitäter. Und wenn es gar kein Durchkommen gebe, müsse man die Straße eben umfahren. Immerhin: zu Schaden sei deswegen in seinen Einsätzen noch niemand gekommen, erklärt der Rettungssanitäter. Doch ob das auch in Zukunft so bleibt, das lässt sich natürlich nicht sagen.

Auch Oliver Schönrock (Unabhängige) hat die Feldstraße in den Blick genommen. Der Hennigsdorfer Stadtverordnete ist oft dort unterwegs, und er sei mehrere Male mit seinem Auto dort kaum durchgekommen. „Ich mag dann auch bezweifeln, dass ein Rettungsdienst mit dem Transporter oder die Feuerwehr mit dem Lkw da durchkommt. Ich sehe dort eine massive Gefährdung von Leib und Leben“, erklärt der Stadtverordnete. Per Antrag fordert seine Fraktion nun, dass die Feldstraße zwischen Jägerstraße und Gartenstraße, auf beiden Seiten mit einer Markierung der Fahrbahn für ein Haltverbot versehen wird. Alternativ, so der Antrag der Fraktion, sei auch eine Beschilderung möglich, um damit eine „ Fahrzeug abstellfreie Zone“ herzustellen. In den Fraktionen gibt es viel Zustimmung, in der Stadtverordnetenversammlung am 9. Februar hat der Antrag offenbar gute Karten, Grünes Licht zu bekommen.

Zustimmung von anderen Fraktionen

Kersten Frank ( CDU) erklärte kürzlich im Bauausschuss, er habe neulich beobachtet, wie sich dort zwei Autos fast parallel parkend gegenübergestanden hätten – dort wäre nie ein Bus oder Lkw durchgekommen, erklärte er. „Das ist eindeutig eine Gefahrenstelle!“, warnte der Christdemokrat.

Auch Olaf Klann (Linken-Fraktion) erklärte, die Zustände in dem betroffenen Abschnitt der Feldstraße seien aus seiner Sicht mitunter „katastrophal“. „Man kommt dort selbst mit einem normalen Pkw manchmal kaum durch.“ Auch Petra-Röthke Habeck (Grüne) erklärte, sie und ihre Fraktion könnten das von Oliver Schönrock geschilderte Problem nachvollziehen – den Antrag würde man also durchaus unterstützen können.

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther indes verwies darauf, dass die Feuerwehr dort durchkomme – wenn denn korrekt geparkt werde. „Gerade wenn mehrere Fahrzeuge aus unterschiedlichen Richtungen aufeinanderkommen, wird es schwer“, räumte Günther ein. Man könne den Parkverbotsbereich natürlich ausweiten, dann fielen aber wieder Parkplätze weg.

Die Feuerwehr prüfte, ob es ein Durchkommen gibt

Die Hennigsdorfer Verwaltung hatte aufgrund des Ansinnens der Unabhängigen bereits im November 2020 eine Durchfahrt mit dem Löschgruppenfahrzeug LF-20 der Hennigsdorfer Wehr durch die genannten Abschnitte veranlasst, eine Notwendigkeit für angedachte Straßenmarkierung sehe man im Rathaus demnach nicht, heißt es in einer Hausmitteilung zum Thema. Die Verwaltung wolle die Feldstraße – sowie anliegende Straßen im Cohnschen Viertel – aber nun verstärkt durch Mitarbeiter des kommunalen Außendienstes – im Volksmund: Politessen – beobachten lassen. „Sollten in diesem Zusammenhang entsprechende Feststellungen erfolgen, würden seitens der Verwaltung dann die notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises beantragt werden“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Die abschließende Entscheidung über die Anordnung von Markierungen und / oder Beschilderungen obliege jener Behörde.

Antragssteller Oliver Schönrock indes mahnt, dass es noch einen weiteren Antrag brauche, der generell solche Stellen in Hennigsdorf aufbessere- diese gebe es nämlich. „Die Feuerwehr“, fordert er schließlich, „muss im Ernstfall überall durchkommen!“

