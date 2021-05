Hennigsdorf

„Stell dir vor“, sagt Chantal Ohmen, „jedes Gelenk in deinem Körper ist locker.“ So beschreibt die 18-Jährige das Ehlers-Danlos-Syndrom, das sie seit etwa vier Jahren mehr und mehr lähmt. Der Gendefekt zählt zu den seltenen Krankheiten, nur etwa einer von schätzungsweise 5000 bis 10 000 Menschen hat ihn in seinem Erbgut. Jede Bewegung wird zur Qual, weil die Gelenke halb herausspringen und sich wieder einrenken – auch die Haut reißt dabei oft ein. Zudem gibt es oft Muskelkrämpfe.

Mittlerweile kann Chantal auch nicht mehr ihre Albert-Schweitzer-Oberschule besuchen, sie müsste die zehnte Klasse wiederholen. „Ich muss aber wohl von der Schule abgehen und mich arbeitslos melden“, sagt die junge Frau. Einen Job werde sie wohl niemals ausüben können, dafür hat sie die Krankheit mittlerweile zu sehr im Griff. Es gebe schließlich nicht einmal Schmerzmittel, die einigermaßen anschlagen würden. „Ich kann kaum mehr einen Satz mit dem Stift schreiben. Auch Tippen mit dem Laptop ist nicht mehr drin“, sagt Chantal.

Rund 6800 Euro an Spenden kamen unter anderem für einen Rollstuhl zusammen. Quelle: privat

Das Syndrom, das angeboren ist, machte sich erst kurz nach ihrem 14. Geburtstag allmählich bemerkbar. Vorher tanzte Chantal im Tanzteam „Kesse Sohle“, war im Hundesport aktiv, buk Hochzeitstorten. Doch dann kam zuerst extreme Müdigkeit, das Mädchen musste nach drei bis vier 4 Stunden schlafen. Immer mehr Infektionen kamen hinzu, vor zweieinhalb Jahren dann die Gelenkbeschwerden. „Ich bin immer öfter einfach weggeknickt“, erinnert sich Chantal. Ein bisschen sei das, als wenn man Fahrrad fährt – und jemand hat die Reifen gelockert. Heute gibt es Tage, da kommt sie vor Schmerzen kaum aus dem Bett. Wenn ihre Mutter Michelle Ohmen, die einen Friseursalon in Hennigsdorf hat, gerade nicht helfen kann, ist Chantals Hündin Milou für sie da – sie hat sie in gesunden Jahren noch selbst ausgebildet. „Sie ist wie mein Assistenzhund, bringt mir Kühlpads aus dem Kühlschrank oder bellt, wenn es mir nachts schlecht geht“, erklärt Chantal.

„Ich muss damit leben.“

Die junge Frau hat eine wahre Odyssee an Arztbesuchen hinter sich, stellte sich beim Neurologen, Pulmologen oder gar der Psychiatrie in Berlin-Buch vor. Erst ein entsprechender Test beim Orthopäden auf die Krankheit brachte Ende 2020 die Diagnose, heute ist Chantal bei einer Humangenetikerin in Berlin in Behandlung. „Es gibt 13 verschiedene Typen der Erkrankung. Der Bluttest würde aber 3780 Euro kosten. Wir hoffen, dass das unsere Krankenkasse übernimmt“, erklärt Mutter Michell Ohmen. Die genaue Diagnose sei unter anderem wichtig, damit die Krankenkasse entsprechende Orthesen für Chantal übernimmt. Es gebe aber kaum Hoffnung auf eine Heilung. „Ich muss damit leben lernen“, sagt die junge Frau über die Krankheit. Mit Kompressionswäsche, Orthesen oder einem elektrischen Rollstuhl, den die Krankenkasse nicht zahlt.

Rollstuhl, Blutuntersuchung, Klimagerät

Genau den hat Chantal nun am vergangenen Freitag, ausgerechnet ihrem Geburtstag, bekommen. Über eine Freundin von Mutter Michelle kam der Kontakt zum Berliner Verein „Quäntchen Glück e.V.“ zustande, der rund 6800 Euro an Spenden für die junge Frau sammelte. Zuletzt waren Chantal und Ehrenamtler Marco Bringmann vom Verein, der aus Leegebruch stammt, gemeinsam im Sanitätshaus Kniesche in Potsdam. Ein passender E-Rollstuhl für rund 2300 Euro war schnell gefunden, er wurde nun am vergangenen Freitag übergeben. Bislang hatte Chantal nur einen einfachen Rollstuhl zum Schieben. „Ich war bis jetzt eingesperrt, mit dem alten Rolli konnte ich nicht selbst fahren.“

Nun kann sie wieder rausgehen und zu den Großeltern fahren, die nur eine Straße weiter wohnen. Für Chantal sonst eine Weltreise. „Meine Großeltern haben einen Pool, damit mein Körper und meine Gelenke runterkühlen können. Im Sommer ist es besonders schwer.“ Das Schönste aber: Chantal kann wieder mit Hündin Milou Gassi gehen. „Dem Verein und allen Leuten, die gespendet haben, danken wir von Herzen. Irre, dass es heutzutage sowas noch gibt!“ Das war aber nicht das einzige, was Marco Bringmann und seine Mitstreiter vom „Quäntchen Glück e.V.“ am Freitag übergaben: Auch die nötige Blutuntersuchung für rund 4000 Euro wolle der Verein von den Spenden zahlen, zudem bekam Chantal auch ein Mobiles Klimagerät, damit sie besser mit der Wärme zurechtkommt.

Was ihre Zukunft angeht, so wünscht sich die junge Frau, dass sich mehr Ärzte mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom befassen, damit die Krankheit besser erforscht wird.

