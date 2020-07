Hennigsdorf

„Haltet Abstand!“, stand bis zuletzt auf knallroten Plakat in der Berliner Straße geschrieben. Eine Aktion der Hennigsdorfer Stadtverwaltung in der Corona-Zeit. Das Problem allerdings: Es stand nur Zentimeter vor dem neuen Trafohäuschen, das die Edis-Netzwerk GmbH im 2019 in Betrieb genommen hatte. Darauf hatte Graffiti-Künstler Steven Karlstedt ein Abbild des ehemaligen Gasthofs „ Brose“ gesprüht. Das Motiv, ein Schwarz-Weiß-Fo­to des traditionsreichen Hauses, hatte die Edis in Auftrag gegeben und mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Dass es verdeckt war, regte einige Bürger auf.

Nicht werbewirksam genug

Doch nun dürfte das Graffiti endgültig wieder zu sehen sein, wie die Hennigsdorfer Stadtverwaltung mitteilt. Der Wechselrahmen, in den das Plakat gespannt war, werde im Herbst abgebaut. „Der Rahmen für Werbebanner in der Berliner Straße wurde bisher nie durchgängig genutzt, da er aufgrund seines unattraktiven Standortes wenig werbewirksam ist. Die Stadt hat sich daher bereits entschieden an diesem Standort keine Werbebanner mehr aufzuhängen“, erklärt Maria Krause von der Hennigsdorfer Pressestelle. Seit 2013 sei der Wechselrahmen in der Berliner Straße als Werbeplattform für Banner genutzt worden. „Unsere Werbestandorte prüfen wir regelmäßig auf ihre Werbewirksamkeit“, so Maria Krause.

Von Marco Paetzel