Nieder Neuendorf

Gegen 14.25 Uhr ging der Alarm: Eine Hecke aus aufgeschichteten Sträuchen brannte am Dienstagnachmittag auf einem Gelände am Triftweg in Nieder Neuendorf. Neun Einsatzkräfte waren vor Ort und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Gegen 15.15 Uhr war der Brand gelöscht.

Bereits am Sonnabend musste die Wehr zweimal ausrücken, zum einen brannten auf einem Feld am Weideweg rund 50 Quadratmeter Strauchwerk. Wenig später geriet 300 Meter entfernt ein Haufen mit abgelagertem Totholz in Brand. Anzeigen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen. Dass es sich um einen Brandstifter handelt, ist nicht unwahrscheinlich. Bereits um Pfingstens herum hatte es mehrere solcher Brände in Hennigsdorf gegeben.

Von Marco Paetzel