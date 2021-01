Hennigsdorf

Der Betreff klingt harmlos: „Corona-Schutz-Impfung“ steht in dicken schwarzen Lettern über einem Brief, den Mitarbeiter der Pflegedienst Hennigsdorf GmbH in den vergangenen Tagen im Briefkasten hatten. Das Schreiben fand seinen Weg in die Sozialen Netzwerke und sorgte dort für ordentlich Wirbel. Herbert Weiss, Geschäftsführer des Unternehmens, zeigt sich darin enttäuscht, dass sein Personal sich bislang wenig willig zur Corona-Impfung zeige.

Die Impfung sei freiwillig, aber man habe als Pflegedienst eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber den Pflegekunden. „Da ungeimpfte Beschäftigte eine Gesundheitsgefahr für die Kunden bedeuten, sind arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich“, heißt es weiter. Weiss selbst wolle sich nun impfen lassen, um mit gutem Beispiel voranzugehen.

Mails, Kommentare, Anrufe

Seitdem das Schreiben öffentlich geworden ist, stehen die Telefone beim Pflegedienst nicht mehr still. Doch es sind nicht nur Presseanfragen. Herbert Weiss spricht auch von Aufrufen zu Hass und Gewalt, sowie beleidigende und menschenverachtende E-Mails, Kommentare und Telefonanrufe. „Es ist nicht nur bedauerlich, sondern auch in Anbetracht der in den letzten Tagen eingegangenen teils heftigen Anfeindungen und Drohungen gegen das Unternehmen und Privatpersonen erschreckend, dass eine ausschließlich interne Abstimmung nach außen getragen und aus dem Zusammenhang gerissen wurde“, so Weiss auf MAZ-Anfrage.

Es hätten ihn in den vergangenen Tagen aber auch viele mutmachende Worte von anderen Pflegediensten, Politikern und Privatleuten erreicht. „Das gibt Kraft und zeigt, wie groß die Solidarität und der Zusammenhalt immer noch sind.“

Der Geschäftsführer bleibt bei seiner Forderung

Und Herbert Weiss steht weiter hinter seiner Forderung. Ihm gehe es um den Schutz vor einem sehr gefährlichen Virus, erklärt er weiter. Jeder sei gefordert, sein Bestes zur Eindämmung der Pandemie beizutragen, die Risikogruppen, die der Pflegedienst täglich versorge, zu schützen und sich selbst nicht zu gefährden. „Damit stehen wir als Arbeitgeber und Dienstleister für besonders von der Pandemie betroffene Bevölkerungsgruppen in der Verantwortung, möglichst weitgehend sowohl den Arbeits- als auch den Infektionsschutz zu gewährleisten.“ Leider werde die Diskussion um alles, was mit diesem Thema in Zusammenhang stehe, oft missbraucht und genutzt, um Frust, Angst, Hass und Überforderung an seinem Unternehmen, stellvertretend für alle Unsicherheiten einzelner Menschen, auszulassen.

