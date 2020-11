Hennigsdorf: Wirbel um winkenden Weihnachtsmann – einige Bürger erinnert Geste an Hitlergruß

Hennigsdorf

Ein Kumpel schickte ihm das Foto am Sonnabend per Whatsapp. Und Toni Aschersleben konnte es zunächst gar nicht so recht glauben. „Die ganze Pose hat einen doch an gewisse Zeiten erinnert“, sagt der Oranienburger. Die Rede ist vom riesigen Weihnachtsmann, der als Dekoration auf dem Hennigsdorfer Havelplatz für festliche Stimmung sorgen soll – wenn schon coronabedingt der Weihnachtsmarkt und alle anderen Veranstaltungen abgesagt werden musste.

Doch am Wochenende sorgte das Foto des Weihnachtsmannes im Facebookforum „ Hennigsdorf verbindet“ eher für Kopfschütteln bei vielen Nutzern – eben auch Toni Aschersleben. „Schlimmer geht wohl immer“, kommentierte er süffisant. Denn der Weihnachtsmann streckt den rechten Arm in die Luft. Steht man direkt davor, erinnert die Pose, die eigentlich nur ein Winken ist, ein bisschen an den Hitlergruß. Aus anderen Perspektiven ist der Daumen an der Hand zu erkennen – und lässt das Ganze wie das aussehen, was es sein soll – ein Winken. In der Weihnachtszeit im Jahr 2015 hatte ein sehr ähnlicher Deko-Knecht-Ruprecht mit seiner Pose aber bereits auf dem Kurfürstendamm in Berlin für Ärger gesorgt.

Unverständnis bei der Stadtverwaltung

Bei der Hennigsdorfer Stadtverwaltung zeigt man sich empört über solche Assoziationen. „Wir haben die Diskussion zum Thema Weihnachtsmann auf dem Havelplatz in einem sozialen Netzwerk gelesen, finden die Interpretation dort eine nicht nachvollziehbare Unterstellung und werden uns an dieser Diskussion nicht beteiligen“, erklärt Ilona Möser, Sprecherin der Stadtverwaltung. Gegenüber der Stadtverwaltung habe es in den vergangenen Tagen viel positive Resonanz für den Lichterglanz in Hennigsdorf gegeben, so Möser weiter.

Um den Hennigsdorfern in ihrer Stadt trotz ausgefallener Veranstaltungen in der Corona-Pandemie eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten, hatte die Stadtverwaltung verschiedene Orte wie etwa das Rathaus mit Lichterketten oder den Havelplatz mit jenem überdimensionalen Weihnachtsmann beleuchtet. Auch Andreas Skala, Administrator des Facebook-Forums, nimmt keinen Anstoß an dem Weihnachtsmann. „Zuerst sollten wir mal unserer Stadt danken, dass sie uns den Lichterglanz vom Havelplatz über die Passage, Postplatz bis zum Rathaus ermöglicht hat.“ Er könne es nicht nachvollziehen, wie Personen einen winkenden Arm des Weihnachtsmannes mit einem „gewissen Gruß“ gleichsetzen können. „Man sollte sich dafür schämen. In meinen Augen hört hier der Spaß auf“, findet Andreas Skala klare Worte.

Von Marco Paetzel