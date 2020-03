Wohnungsgenossenschaft sperrt 21 Spielplätze

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH) hat am Dienstagmorgen damit begonnen, alle ihre 21 Spielplätze im Hennigsdorfer Stadtgebiet abzusperren. Sie seien mit Flatterband und Hinweisschildern versehen worden. Grund sei laut WGH-Chef Hartmut Schenk die fortschreitende Ausbreitung des Corona-Virus’. Auch der Motorikparcours in der Tucholsky-Straße sei gesperrt, so Schenk weiter. „Wir wollen verhindern, dass Menschen dort miteinander in Berührung kommen“, so Schenk. Die WGH hatte zuletzt bereits alle Veranstaltungen der kommenden Wochen abgesagt, auch das Mieterfest sei akut bedroht und müsse wohl verschoben werden.

Von Marco Paetzel