Hennigsdorf

„Click& Meet“ (zu deutsch: „Klicken und Treffen“) – so heißt seit Montag die Methode, um wie überall im Land Brandenburg auch im Hennigsdorfer Ziel-Center am Postplatz in Läden einzukaufen, die nicht ohnehin systemrelevant und deshalb geöffnet sind.

Der Kunde müsse sich telefonisch einen Termin in dem Laden seiner Wahl holen und bekommt dann ein Zeitfenster zugeteilt, in dem er dort einkaufen kann. Je nach Größe des Sortiments variiert dann die Verweildauer. Beim Kommen muss der Kunde seinen Namen nennen und den Ausweis vorzeigen – dann wird er hereingelassen.

Center-Manager wünscht sich mehr Resonanz

Doch von den 26 Läden seien in der Coronazeit ohnehin 15 Geschäfte dauerhaft geöffnet gewesen, erklärt der neue Ziel-Centermanager Stefan Kollar vom MEC-Centermanagement auf MAZ-Anfrage. Diejenigen, die an dem Programm teilnehmen können, würden es aber auch nutzen. „Die Zahlen der Kunden gehen langsam nach oben, aber viele sind dann vor Ort und müssen mal in der Schlagen stehen.“

Dennoch würde er sich wünschen, dass noch mehr Kunden von „Click & Meet“ Gebrauch machen würden, auch wenn die Geschäfte dafür einen hohen personellen Aufwand betreiben müssten. Die Gewerbetreibenden würden sich freuen, wenn die Kunden zahlreich von dem Angebot Gebrauch machen würden. „Weil es für viele auch ums Überleben geht“, erklärt Stefan Kollar abschließend.

Von Marco Paetzel