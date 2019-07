Hennigsdorf

Das ist ja mal eine tolle Überraschung für künftige ABC-Schützen. Die Wohnungsgenossenschaft Einheit hat für die Steppkes ihrer Mitglieder eine Zuckertütenaktion gestartet.

Jedes Kind bekam jetzt eine bunte Zuckertüte geschenkt. Sie war unter anderem gespickt mit Süßigkeiten, einem Erst-Lesebuch, einer Trinkflasche und einer Brotbüchse. „Die Kinder haben sich über die kleine Aufmerksamkeit sehr gefreut“, sagt Anne Roßberger von der Wohnungsgenossenschaft „Einheit“.

Die WGH hatte vorher die Eltern der Knirpse per Aushang von der Aktion informiert. Die Einschulungstüten konnten sich die Kids dann in den Geschäftsräumen in der Parkstraße abholen.

Die Zuckertütenaktion war 2013 ins Leben gerufen worden, um kleinen Genossenschaftsmitgliedern eine Freude zu machen.

Von MAZ online