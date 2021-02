Nieder Neuendorf

Wenn Michael Paschen im Garten ist, dann kommt er öfters ins Gespräch. Immer wieder bleiben Menschen stehen, die über seinen Gartenzaun schauen. „Die meisten fragen mich, ob das früher mal ein Bahnhof war.“ Wie viele hundertmal der 61-Jährige diese Frage schon bejaht hat, kann er nicht mehr sagen. Oft entwickelt sich dann ein längeres Gespräch, die Leute zeigen Interesse am dem altehrwürdigen Gebäude. Das haben Michael und Sylvia Paschen eingepreist, als sie das Haus 2008 von einem Bauunternehmer kauften.

Etwas Außergewöhnliches mit einem großen Grundstück und guter Lage hatten sie gesucht – und in der Bahnhofstraße, die nach dem Haus benannt ist, gefunden. „Ich bin aber kein Eisenbahner, obwohl ich auch lange Jahre als Ingenieur bei Bombardier und seinen Vorgängern gearbeitet habe“, sagt Paschen. Dennoch sei der gebürtige Hamburger, der 1994 nach Hennigsdorf zog, interessiert an der Geschichte der Stadt.

1909 wurde der Bahnhof eröffnet

Und davon bietet sein Wohnhaus eine Menge, schließlich begann hier der Personenverkehr in Hennigsdorf. Der Bahnhof Nieder Neuendorf wurde am 1. Mai 1909 eröffnet. Hier verkehrte auch die Linie 120, die von Spandau durch die Berliner Vorstadt, Wald und Wiesen nach Nieder Neuendorf verlief, informiert der Hobby-Historiker Klaus Euhausen. Es habe auch am Forsthaus Papenberge oder im Wald weitere Haltepunkte gegeben, wo nichts als ein ebenerdiger Bahnsteig gewesen sei. „Man muss aber schon genau schauen, um zu sehen, wo die Schienen verliefen. Teilweise kann man die Trasse noch erkennen“, erklärt Michael Paschen, der die Strecke einmal abgelaufen ist. Ein Rest von Schienen seien auf dem Oberjägerweg noch zu erkennen.

Das Wohnhaus der Paschens war in weiser Voraussicht errichtet worden, dass sich in Hennigsdorf Industrie samt vieler Pendler ansiedeln könnte. Mit der Entwicklung der AEG-Werke auf dem heutigen Gelände von Alstom (bis zuletzt Bombardier) wurde die Line 120 dann um 1923 bis zur Rathenaustraße weitergebaut, wo es auch Wagenschuppen gab. 1931 wurde die Linie dann bis zum Bahnhofsvorplatz in Hennigsdorf verlängert und war insgesamt rund elf Kilometer lang. Klaus Euhausen weiß aus seinen Quellen auch zu berichten, dass viele Berliner Arbeiter die Linie 120, deren Benzolbahnen rund 40 Stundenkilometer fuhren, zu schätzen wussten. Vom Bahnhof Spandau-West via Johannesstift und Nieder Neuendorf waren Beschäftigte der AEG in 30 Minuten vor dem Werkseingang. Anno 1929 übernahm die Berliner Verkehrsgesellschaft die Linie und setzte fortan elektrische Bahnen ein.

Die Wartehalle ist heute die Küche

Der Bahnhof in Nieder Neuendorf wurde im Laufe der Jahre immer wieder erweitert. Um das Jahr 1919 herum mit Ende des Ersten Weltkrieges kam eine Wartehalle dazu, auch ein Güterschuppen für Waggons wurde errichtet. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Linie 120 jedoch eingestellt.

Das Haus, das auch jahrelang leergestanden hatte, war bereits komplett saniert, als Familie Paschen es vor 13 Jahren übernahm. „Alle Spuren des Bahnhofs waren weg“, sagt Michael Paschen. Er hat sich über die Geschichte des Bahnhofs im Netz belesen, auch ehemalige Nachbarn haben ihm eine Menge erzählt – auch darüber, wo welcher Raum lag. Dort, wo einst der Güterschuppen war, ist heute das Wohnzimmer. Im ehemaligen Schalterraum und Warteraum indes befinden sich heute Esszimmer und Küche. Im ersten Stock befand sich früher die Wohnung des Bahnhofswärters. „Da sind jetzt zwei Zimmer und ein Bad.“ Im Dachgeschoss, dass früher nicht ausgebaut gewesen sei, gibt es heute ein Schlafzimmer und ein weiteres großes Bad.

Die Stadt will eine Infotafel aufstellen

Eine Werkstatt hat er sich in der ehemaligen Toilette und Aufbewahrung eingerichtet. Hinter einer Wand gibt es noch eine schwarze Rinne, hier konnten sich die wartenden Fahrgäste früher erleichtern. Ansonsten erinnern nur noch die beiden Türen – für Damen und Herren – an den früheren Zweck.

Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. „Obwohl dieses Grundstück größer als 1600 Quadratmeter ist, befinden wir uns außerhalb des Bebauungsplanes. Deshalb dürfen wir nicht bauen“, sagt Michael Paschen. Das hatte er auch nicht vor. Seine Familie ist glücklich auf dem ehemaligen Bahnhofsgrundstück, groß verändern wollen sie nichts. „Wir wollten eine Solaranlage aufs Dach bauen, aber es gibt zu große Bäume hier.“

Ende Januar hat die Familie Post von der Hennigsdorfer Stadtverwaltung erhalten: Im zweiten Halbjahr solle im Zuge der Erneuerung von Schildern im Stadtgebiet auch vor dem Grundstück der Paschens eine Infotafel aufgestellt werden, die über die Geschichte des Geländes informieren soll. Vielleicht fragen dann künftig weniger Leute über den Gartenzaun hinweg.

