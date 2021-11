Hennigsdorf

Zwei Männer haben am frühen Dienstagnachmittag vier Handys aus dem Telekom-Shop in der Hennigsdorfer Havelpassage gestohlen. Beide Täter trugen dunkle Kapuzenjacken. Kurz nach ihrem Eintreten in den Laden rissen sie laut Polizei unvermittelt die vier Handys der Marken Samsung und Huawei aus den Halterungen der Ausstellungsstücke und flüchteten in Richtung der Karl-Marx-Straße. Die Suche nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Von MAZonline