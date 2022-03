Hennigsdorf legt neuen Mietspiegel vor: Jede(r) kann sehen, wo er oder sie liegt

Hennigsdorf

Ein neuer Mietspiegel gilt ab 1. April in Hennigsdorf. Er ersetzt den von 2020. Seit 1998 erarbeitet die Stadt Hennigsdorf alle zwei Jahre ein entsprechendes Zahlenwerk. In einer Arbeitsgruppe, die seit Mitte November 2021 – bestehend aus Vermietern, Mietervereinigung Nord, Haus- und Grundeigentümerverein Oranienburg, beauftragtem Beratungsunternehmen sowie Stadtverwaltung – zusammentrat, wurde ein Fragebogen erarbeitet, der an 2300 per Zufallsprinzip ausgewählte Mieter in Hennigsdorf geschickt wurde.

Die beiden großen Gesellschaften, Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH und Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ Hennigsdorf e. G., aber auch private Anbieter von Wohnraum im Stadtgebiet und in Nieder Neuendorf sowie Stolpe-Süd wurden ebenso befragt und lieferten ihre Datensätze zum Gesamtpaket dazu. Insgesamt wurden 1615 Mieten erhoben und ausgewertet, um eine verlässliche Datengrundlage zum Ermitteln des Mietenniveaus nach dem gesetzlichen Vergleichsmietensystem zu erhalten.

Große Aussagekraft laut Hennigsdorfer Stadtverwaltung

Das Institut „F&B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH“, kurz F&B Hamburg, das den Zuschlag für das Erarbeiten des Mietspiegels erhielt, trug die Fakten aus den Fragebögen und Interviews zusammen. Wohnsituation, Ausstattungsgrad und Heizung, aber auch Nebenkosten und Netto-Kalt-Mieten gingen in die Sammlung ein.

Die Aussagekraft für den Mietspiegel 2022 ist groß. Bei Mieterhöhungen bestehender Verträge dient der Mietspiegel als verlässlicher Maßstab. Er gilt nur für Wohnungen in Gebäuden mit mindestens drei Wohnungen und nur fürs Mietwohnen im nicht öffentlich geförderten Wohnungsbau. Trotz dieser Einschränkungen fallen die überwiegende Mehrzahl der aktuell gültigen Mietverhältnisse der Stadt darunter.

Schneller Überblick über Mietniveau in Hennigsdorf

Mieter können ein einfach handhabbares Instrument kostenfrei nutzen und finden so eine Orientierung und einen Überblick über ihr Mietniveau. Der Mietspiegel gibt Auskunft über die üblicherweise gezahlten Mieten für verschiedene Wohnungstypen vergleichbarer Größe, Ausstattung und Beschaffenheit

Da die Interessenvertreter der Betroffenen und Vermietenden, die Mietervereinigung Nord/Land Brandenburg und der Haus- und Grundeigentümerverein Oranienburg, den Mietspiegel anerkennen, gilt er als qualifiziert.

