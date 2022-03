Hennigsdorf statt Kundus: Orthopäde Marcus Schaefer ist neuer Partner von Dr. Frenz in der Havelpassage

Hennigsdorf

Marcus Schaefer sitzt im Sprechzimmer, lässt den Blick nach draußen auf die Havelpassage schweifen. Er sei schon froh, wieder zurück in Hennigsdorf zu sein. „Ich hatte keine Lust mehr auf Einsätze wie im Kosovo oder in Afghanistan“, sagt der 44-Jährige. In seiner Bundeswehrzeit war er in beiden Ländern jeweils mehrere Monate lang stationiert. In Afghanistan fuhr Schaefer anno 2009 als Notarzt mit den Truppen durch das Land. „Es war die Zeit um das Karfreitagsgefecht, wo es in Kundus die ersten Toten gab.“

Statt der staubigen Straßen Afghanistans arbeitet Marcus Schaefer heute in der Hennigsdorfer Havelpassage. Seit Oktober 2021 ist der Orthopäde nun Partner von Dr. Norbert Frenz. Schaefer ersetzt Dr. Yvonne Schmidt, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Marcus Schaefer ist in der Praxis für den orthopädischen Bereich zuständig, Partner Dr. Norbert Frenz für allgemein- und unfallchirurgische Fälle. „Wir behandeln fast alles an Unfallfolgen und chronisch-degenerative Sachen wie die Knie- oder Hüftarthrose“, erklärt der 44-Jährige, der seit 2006 mit seiner Familie in Oberkrämer lebt. Kürzlich hat die Praxis auch ein Stoßwellentherapiegerät angeschafft. Tennisarm, Fersensporn und andere Sehnenansatzerkrankungen könnten damit auf Basis von Ultraschall erfolgreich behandelt werden, erklärt Marcus Schaefer.

Wenn alte Lehrer oder Klassenkameraden Platz im Sprechzimmer nehmen

Marcus Schaefer wurde auf den vakanten Job in Hennigsdorf aufmerksam, weil eine Angestellte der Praxis den Kontakt herstellte. „Und es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Dr. Norbert Frenz mit einem Augenzwinkern. Für Marcus Schaefer ist es auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn er ist in Hennigsdorf aufgewachsen. „Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich kenne noch viele Leute, aus Schulzeiten oder vom Rugby, das ich 14 Jahre lang in der Jugend hier gespielt habe.“ Und so kommt es auch schonmal vor, dass plötzlich ein alter Lehrer oder ein Klassenkamerad von einst vor ihm im Sprechzimmer Platz nimmt.

Der 44-Jährige, der 1997 sein Abitur am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium gemacht hat, hat erst an der Freien Universität und dann an der Charité in Berlin Humanmedizin studiert. 2005 machte er seinen Abschluss und ging zur Bundeswehr, wo er zunächst zwei Jahre im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin arbeitete, bevor er vier Jahre lang in Havelberg als Truppenarzt tätig war. Schaefer kehrte zum Bundeswehrkrankenhaus zurück, wurde 2017 Allgemeinchirurg und zwei Jahre später Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ein Jahr lang nahm er sich danach eine Auszeit, betreute seine Kinder – heute neun und sechs Jahre alt – in der Corona-Zeit beim Homeschooling.

Auch ambulante OPs sind angedacht

Dr. Norbert Frenz ist angetan vom neuen Kollegen, die Arbeit in der Praxis könne mit ihm wie gewohnt weitergehen. „Er ist immer freundlich und einsatzbereit. Marcus Schaefer bereichert unser Spektrum durch sein orthopädisches Fachwissen“, erklärt der Mediziner. In der Praxis wird auch weiterhin ambulant operiert. Sobald sich die Möglichkeit bietet, will Marcus Schaefer auch im Bereich der Fußchirurgie tätig werden und ambulant operieren. „Ich würde gerne Operationen vom Hallux Valgus bis zur Kleinzehfehlstellung durchführen“, sagt der Orthopäde. Er ist auch in der Lage, Akupunktur und manuelle Therapie anzubieten. Er und sein Partner Dr. Norbert Frenz freuen sich nun auf eine gute Zusammenarbeit. „Und wir hoffen auf viele zufriedene Patienten“, sagt Marcus Schaefer.

Von Marco Paetzel