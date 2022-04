Hennigsdorf unter Strom: 18 neue öffentliche Ladesäulen für E-Autos bis 2023

Hennigsdorf

Hennigsdorf geht mit der Zeit und setzt auf den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Den Masterplan E-Mobilität hatte die Stadtverordnetenversammlung im August 2019 beschlossen. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, welche unter Beteiligung des Klimakompetenzzentrums die Situation in der Stadt analysiert und den Bedarf an öffentlich zugänglichen Ladesäulen prognostiziert hat.

Eine der bereits installierten Ladesäulen in Hennigsdorf steht an der Kirchstraße neben dem Rathausparkplatz. Quelle: Enrico Kugler

Durch eine Ausschreibung konnte die Stadt das 2008 gegründete Berliner Unternehmen Ubitricity – Gesellschaft für verteilte Energiesysteme gewinnen, das seit einem Jahr Teil der Shell-Gruppe ist. Für die Jungunternehmer, die auch in Großbritannien sehr erfolgreich sind, ist es der erste große Auftrag im Landkreis Oberhavel.

Erste neue Säulen am Kreativwerk

Prokurist Alexander Reinhardt und einige seiner Kollegen erschienen am Dienstag nach Ostern im Rathaus, um mit Bürgermeister Thomas Günther (SPD) die Verträge zu unterzeichnen. Diese sehen vor, dass noch in diesem Jahr neun Ladesäulen, im kommenden Jahr weitere neun installiert werden. Die ersten werden am Kreativwerk im Alten Gymnasium entstehen, das im September 2022 mit einem Probebetrieb starten wird.

Alexander Reinhardt und Thomas Günther im Rathaus Hennigsdorf. Quelle: Enrico Kugler

Wer eine Ladesäule der Firma Ubitricity nutzt, zahlt in der Regel 43 Cent pro Kilowattstunde. Der Zugang erfolgt per App oder QR-Code. Für die Installation und Wartung der Ladepunkte in Hennigsdorf arbeitet das Unternehmen mit einer Firma aus Frankfurt (Oder) zusammen. Insgesamt möchte Hennigsdorf bis 2026 rund 80 Ladestationen bereit stellen. Sieben gibt es bereits, unter anderem neben dem Rathausparkplatz an der Kirchstraße. Im Zuge der Erarbeitung des Masterplanes hat die Verwaltung zahlreiche Unternehmen angefragt, ob sie öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stellen würden. So entstanden zum Beispiel die Ladestellen auf dem Edeka-Parkplatz am Paul-Schreier-Platz.

In den vergangenen Jahren ist der Bedarf nach Elektrofahrzeugen stark gestiegen, auch wenn der Anschaffungspreis derzeit noch deutlich über dem für Autos mit Verbrennungsmotoren liegt. Die finanzielle Förderung durch den Bund habe unter anderem dazu beigetragen, dass E-Autos erschwinglicher werden, erklärt Christoph Greiser vom Hennigsdorfer Klimakompetenzzentrum. Um die Attraktivität der Elektro-Mobilität zu steigern und die Hemmschwelle zum Kauf eines E-Autos zu minimieren, ist aber vor allem eines wichtig: die Infrastruktur öffentlich zugänglicher Ladestellen. Denn bislang sind es überwiegend Eigenheimbesitzer, die ihr Auto über Nacht bequem in der Garage aufladen können und sich keine Sorgen machen müssen, eine freie Ladesäule an einer Straße oder auf einem Parkplatz in der Nähe zur Wohnung zu finden.

Laden während des Einkaufs im Supermarkt

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Reichweite. Gerade Autofahrer, die täglich mehrere Hundert Kilometer zurücklegen müssen, weil sie beispielsweise im Außendienst tätig sind, tun sich mit der Entscheidung für ein E-Auto wesentlich schwerer, als Kurzstreckenfahrer. Rein statistisch gesehen, so erklärt Alexander Reinhard, steht der deutsche PKW an 23 Stunden pro Tag still und legt nur 20 bis 30 Kilometer Strecke zurück – Wege zur Arbeit und zum Einkaufen. „Gerade die vergleichsweise langen Zeiten des Parkens lassen sich gut zum Laden nutzen. Das können auch kurze Intervalle sein, wie der Einkauf im Supermarkt“, erklärt Alexander Reinhardt. „Wenn man mit dem Laden nicht wartet, bis fast keine Reichweite mehr übrig ist, sondern immer mal zwischendurch lädt, wird diese Nutzungsweise irgendwann zur Gewohnheit“, erklärt der Prokurist von Ubitricity. Die Angst, mit fast leerer Batterie keine Ladesäule zu finden, schwindet.

Neue Evaluation im Jahr 2023

Während im Jahr 2020 nur 34 Hennigsdorfer ein Elektroauto angemeldet hatten, wurde für 2021 bereits eine Zahl von 201 prognostiziert. Die offizielle Zahl des Kraftfahrzeugbundesamtes wird erst im Laufe des Jahres 2022 vorliegen. Prognosen für den genauen Bedarf an Ladesäulen sind schwierig, erklärt Philipp Sindberg von Ubitricity. Denn die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge spiegelt nicht eins zu eins das Interesse der Kunden wieder. Viele Hersteller haben lange Lieferzeiten, was sich künftig jedoch ändern soll. Wird das Elektrofahrzeug irgendwann zur Normalität und die gewöhnlichen Benziner abhängen? Philipp Sindberg beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. „Irgendwann wird jeder auf diesen Zug aufspringen müssen, auch wenn es momentan noch viele Menschen gibt, die sich das nicht vorstellen können. Dass sich das Elektrofahrzeug im privaten Bereich durchsetzt, ist also nur eine Frage der Zeit.“ Nichtsdestotrotz müssen die Bedarfe regelmäßig neu analysiert werden. Deshalb wird die Stadt ihren Masterplan E-Mobilität 2023 überarbeiten und anpassen.

Von Wiebke Wollek