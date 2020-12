Hennigsdorf

Last but not least. Als vierten und damit in diesem Jahr letzten Preisträger wurde auf dem Vereinsgelände des FC 98 Hennigsdorf in der Fontanestraße am Mittwochnachmittag Fußballer Toni Dietrich mit dem Ehrenamtspreis 2020 ausgezeichnet. „Man ist einfach mit dem Herzen bei der Sache und motiviert vielleicht noch andere Leute, etwas für die Gesellschaft zu tun“, sagt der 33 Jahre alte Fußballer, der seit einigen Jahren schon für viele junge Spieler Vorbild und Identifikationsfigur des Vereins ist.

Denn der Kicker ist nicht nur Kapitän der Hennigsdorfer Landesliga-Fußballmannschaft, sondern zusätzlich noch Co-Nachwuchstrainer der DI-Junioren. „Es macht mir einfach Spaß und man gibt etwas zurück“, so Dietrich, der nicht nur als umsichtiger Menschenfreund gilt, sondern sich auch außerhalb des Spielfeldes und des Vereins für seine Mitmenschen engagiert. Als Starter beim Hospiz-Benefizlauf „ Oberhavel läuft“ sowie als Spieler beim Hospiz-Cup unterstützt der Hennigsdorfer mit sportlichem Einsatz die Arbeit des Oranienburger Hospizes „Lebensklänge“. „Wir vom FC 98 und viele andere Menschen schätzen Toni für seine ehrliche, zuverlässige und hilfsbereite Art“, sagt Stefan Lück, Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Vereins.

Bereits seit 2013 wird vom Stadtsportverband Hennigsdorf sowie der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) eine Sportlerwahl durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie standen in diesem Jahr vor allem das Vereinsleben und das Ehrenamt im Fokus. „Wir waren uns einig, dass engagierte Ehrenamtler, die auch in dieser schwierigen Situation versuchen, die Vereine am Laufen zu halten, besondere Wertschätzung und Anerkennung verdienen“, unterstreicht Jörg Ramb von der HWB. Der Vereinssport sei heute mehr denn je auf Menschen wie Toni Dietrich angewiesen.

Von Matthias Schütt