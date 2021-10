Hennigsdorfer Feuerwehr zeigt ihr Können

Wer sich mal ansehen möchte, was die Hennigsdorfer Feuerwehr so alles kann, über welche Technik sie verfügt und was die Einheit in der Vergangenheit so alles geleistet hat, sollte am Sonnabend einen Abstecher in die Hauptstraße 3 machen. Die Brandschützer führen dort ihre Technik vor und noch einiges mehr.