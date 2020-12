Hennigsdorfer Gemeinwesen- und Umweltpreis: Die Preisträger stehen fest

Hennigsdorf

Auch in diesem Jahr zeichnet die Stadt das außerordentliche ehrenamtliche Engagement der Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer mit dem Gemeinwesen- und Umweltpreis aus. Nachdem die Bewerbungsfrist für beide Preise aufgrund der Corona-Situation bis zum 31. Oktober 2020 verlängert wurde, stehen die Gewinner nun fest.

Mit dem Gemeinwesenpreis würdigt die Stadt besondere Verdienste in der freiwilligen, ehrenamtlichen Arbeit. Die Vergabekommission bestehend aus je einem Vertreter der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und der Gemeinwesenbeauftragten der Stadt haben für 2020 folgende Preisträger bestimmt.

Anzeige

Engagement für das Hospiz

Marianne Gärtner engagiert sich seit acht Jahren im Oberhavel Hospiz e. V. für schwerkranke und ältere Menschen. Ausgezeichnet wird sie für ihren langjährigen Einsatz bei der Betreuung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase sowie deren Angehöriger.

Mario Helmecke zeichnet sich als sehr engagiertes Mitglied im Behindertensportverein Oberhavel aus. Mit Begeisterung übernimmt er die unterschiedlichsten Aufgaben im Verein, u.a. baute er eine Rollstuhlrampe für den Denk-an-Dich-Tag und hilft stets bei den Vor- und Nachbereitungen von Veranstaltungen.

Auch der Umweltpreis wird vergeben

Birgit Kleinert engagiert sich seit vielen Jahren im Behindertenbeirat der Stadt und ist seit 2011 deren Vorsitzende. Zudem ist sie Mitbegründerin des Fördervereins der Regenbogenschule und leitete diesen bis März 2018. Dort setzte sie sich für das Wohl geistig und körperlich stark eingeschränkter Kinder und Jugendlicher ein.

Für den Umweltpreis können Einzelpersonen oder auch Gruppen vorgeschlagen werden, die sich ehrenamtlich besonders für den Natur- und Umweltschutz in der Stadt einsetzen. Der mit 500 Euro dotierte Umweltpreis wurde in diesem Jahr ausschließlich in der Kategorie Kinder- und Jugend vergeben. Den Preis erhält der Wettbewerbsbeitrag „Hof und Garten im Albert-Schweitzer-Quartier“. Bei diesem Projekt pflegen die SchülerInnen der Regenbogenschule ihren Schulhof und die dort wachsenden Pflanzen. Dazu wurde etwa ein Hochbeet angelegt. Aus den ersten Erträgen konnte im Hauswirtschaftsunterricht schon Leckeres für Mitschüler gebacken und gekocht werden.

Ein Preis fürs Puschkingymnasium

Die Umweltpreisjury empfahl zudem den Wettbewerbsbeitrag „Klasse geradelt und geputzt“ der Klasse 10c des Alexander S. Puschkin Gymnasiums mit einer Anerkennung in Höhe von 100 Euro zu würdigen. Die 23 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Klassenlehrerin traten beim diesjährigen Stadtradeln kräftig in die Pedale und engagierten sich im September beim Stadtputz.

In den vergangenen Jahren wurden die Preisträger immer auf dem Neujahrsempfang der Stadt Hennigsdorf gewürdigt. Das ist für den Gemeinwesen- und Umweltpreis 2020 leider nicht möglich. Wann und in welchem Rahmen die Preise feierlich verliehen werden, ist noch nicht entschieden.

Von MAZonline