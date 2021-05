Hennigsdorfer Kaufland: Drei Männer beim Alkoholklau erwischt

Hennigsdorf

Drei Männer sind am Mittwochnachmittag im Kaufland am Hennigsdorfer Postplatz beim Diebstahl von Alkohol erwischt worden. laut Polizei beobachtete ein Ladendetektiv beobachtete zwei Männer dabei, wie sie sieben Flaschen hochwertige Spirituosen in einen Rucksack packten und so den Laden verlassen wollten.

Ein weiterer Mann stand vor dem Supermarkt Schmiere. Der Ladendetektiv hielt die Männer im Alter von 16, 18 und 26 Jahren so lange auf, bis die Polizei kam. Der Schnaps im Rucksack hatte einen Wert von etwa 130 Euro. Die Polizei ermittelt nun weben Bandendiebstahl.

