Hennigsdorfer Kitas: Verdi schließt weitere Streiks im öffentlichen Dienst nicht aus

Hennigsdorf

Für viele Hennigsdorfer Eltern war der Mittwoch erneut ein Werktag ohne abgesicherte Kinderbetreuung. Die Kita Spatzennest war komplett geschlossen, in einigen anderen Kitas, wie der Kita „Traumland“, Kita „Biberburg“ und Kita „Pünktchen & Anton“ wurde eine Notbetreuung angeboten, aber nur von 7 bis 15.30 Uhr. Eine ähnliche Situation gab es bereits am 1. Oktober. Hintergrund ist der Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Streik im Öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro monatlich. Eine weitere Forderung ist die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro sowie Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden und die Angleichung des Erholungsurlaubes an das Niveau der Beschäftigten. Weil Verdi zentrale Verschlechterungen im Eingruppierungsrecht und damit die Gefahr von dauerhaften Einkommenssenkungen für alle Beschäftigten befürchtet, wurde erneut auch für den 21. Oktober zum Streik aufgerufen.

Anfang Oktober wurde schon einmal gestreikt. Auch Erzieherinnen aus Hennigsdorf beteiligten sich. Quelle: dpa-Zentralbild

Viele Eltern haben zwar grundsätzlich Verständnis für die Streiks und würden sich ebenfalls wünschen, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die täglich ihre Kinder betreuen, gerecht bezahlt werden. Dennoch macht sich bei vielen auch großer Ärger darüber breit, dass ausgerechnet jetzt erneut gestreikt wird. Denn viele Menschen stecken in Kurzarbeit fest oder haben ihren Job durch die Corona-Krise verloren. „Sie sind noch viel schlechter dran, als das Kita-Personal“, lautet der Tenor vieler Betroffener. Auch hinsichtlich der Betreuung kommen viele Familien gerade zum Jahresende hin an ihre Grenzen. „Ich habe gar keine Urlaubstage mehr übrig, die ich spontan nehmen könnte“, erklärt eine Mutter, die nicht namentlich genannt werden möchte. Aufgrund der Corona-Regeln ist es vielen Arbeitnehmern auch nicht wie sonst erlaubt, ihr Kind ausnahmsweise für einen Tag mit ins Büro zu bringen. Auch die kurzfristige Ankündigung des Streiks macht vielen Eltern zu schaffen.

Fast alle Kitas boten eine Notbetreuung an

Glück hatten dagegen all jene, deren Kita eine Notbetreuung für berufstätige Eltern anbieten konnte. „Das ist auch genau unser Ansinnen, dass möglichst wenige Familien aufgrund des Streiks in Schwierigkeiten geraten“, erklärte Mike Döding, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Potsdam-Nordwestbrandenburg, auf MAZ-Nachfrage. Auf der Demo mit etwa 300 Beschäftigten am Mittwoch in Potsdam sah er auch Plakate aus Hennigsdorf. Er kennt den Ärger der Eltern, wenn ein neuer Streik angekündigt wird. „Ich kann das verstehen, denn ich bin sogar selbst betroffen“, sagt Döding, der den Müttern und Vätern rät: „Nehmen Sie sich Ihren Rechner oder das Tablet und schreiben den Verband Kommunaler Arbeitgeber an, damit dieser sich am Verhandlungstisch bewegt. Adressieren Sie nicht nur die Gewerkschaft.“ Döding setzt sich dafür ein, dass die Kollegen im öffentlichen Dienst nicht auf ihre Rechte verzichten, auch nicht zu Zeiten der Pandemie. „Da unsere erste Forderung, die erst einmal nur eine Einmalzahlung vorsah, abgelehnt wurde, müssen wir leider die Tarifrunde führen. Wenn sogar Entgeltkürzungen drohen, müssen wir reagieren. Wir hätten auch lieber eine andere und schnellere Lösung gehabt.“ Dass es bald weitere Streiks geben wird, kann Döding also nicht ausschließen. Die dritte Runde beginnt am heutigen Donnerstag und wird bis Sonntag andauern.

Von Wiebke Wollek