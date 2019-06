Hennigsdorfer Michael Neumann will bester Staplerfahrer Deutschlands werden

Hennigsdorf Hennigsdorf - Hennigsdorfer Michael Neumann will bester Staplerfahrer Deutschlands werden Der Hennigsdorfer Michael Neumann ist zweitbester Gabelstaplerfahrer der Region Berlin-Brandenburg. Nun will er bei der Deutschen Meisterschaft im September in Aschaffenburg aufs Treppchen – möglichst nach ganz oben.

Beim 14. Staplercup in Aschaffenburg 2018 schied Michael Neumann in der Vorrunde aus. Nun will er aufs Treppchen. Quelle: Klaus Voit