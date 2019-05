Hennigsdorf

Mehre Konzerte stehen demnächst bei der Hennigsdorfer Musikschule auf dem Programm. Gleich zwei Kitakonzerte gibt es am Mittwoch, 15. Mai, um 9 und 10.30 Uhr im Saal des Stadtklubhauses. Die Konzerte sind musikalisch speziell für die Jüngsten zusammengestellt. Tickets kosten zwei Euro und sind in der Musikschule erhältlich.

Podiumskonzert

Zu einem Podiumskonzert wird dann am Mittwochabend, 15. Mai, um 18 Uhr in den Saal des Stadtklubhauses geladen. Schülerinnen und Schüler der Musikschule präsentieren einen musikalischen Ausschnitt ihres Könnens. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

„Musik ist Klasse“

Bereits begonnen hat der Ticketverkauf für das Konzert „Musik ist Klasse“ am Donnerstag, 13 Juni, um 18 Uhr in der Sporthalle des Puschkin-Gymnasiums. Über 200 Kinder aus den fünf Grundschulen und der Musikschule Hennigsdorf gestalten gemeinsam ein Konzert der Extraklasse. Im Klassenverband lernen die Kinder der Klassen 3 bis 6 Streich-, Blas-, Zupf- und Schlaginstrumente. Gemeinsam mit einem Ensemble der Musikschule werden Stücke aus den jeweiligen Programmen präsentiert. Auch im vierten Jahr bleibt das große Grundschulkonzert „Musik ist Klasse“ die größte Konzertveranstaltung in Hennigsdorf.

Karten für dieses Konzert gibt es in der Stadtinformation, in der Musikschule und unter www.hennigsdorf.de.

Von MAZonline