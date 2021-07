Hennigsdorfer Patient beklagt sich über „Essen aus der Kiste“ in Birkenwerder

Birkenwerder

Seinen kürzlichen Krankenhausaufenthalt hat Heiko Opitz aus Hennigsdorf als besonders einprägsam empfunden. Aber nicht wegen der Operation an seinem Knie – die sei ganz vorzüglich verlaufen, sagt der 48-Jährige. Das Frühstück und Abendbrot sind dem Hennigsdorfer in bleibender Erinnerung geblieben. Denn das sei zu jener Zeit gerade in einer Box bereitgestellt worden. Und das nennt er „unter aller Kanone“. „Mit diesen Essensboxen kommt man sich vor wie bei der Bundeswehr oder im Flugzeug“, sagt Opitz, während er wieder zu Hause auf dem Sofa sitzt. Insbesondere für ältere Leute sei dieses Essensangebot eine Zumutung: „Wie sollen die damit zurechtkommen?“, fragt er und stellt fest: „Das Auge isst doch mit“. Einmal habe er sich deshalb ein Abendbrot in die Klinik liefern lassen.

Auf die Beschwerde mehrerer Patienten hin sei mitgeteilt worden, dass es sich um eine zweiwöchige Testphase handelt. Es habe die Möglichkeit bestanden, aus zehn verschiedenen Boxen auszuwählen. Und der Geschäftsführer sei auch sehr begeistert gewesen von diesem neuen Angebot, berichtet Heiko Opitz. „Ich war aber froh, als ich nach fünf Tagen wieder nach Hause konnte“, sagt er. Der Fairness halber stellt er klar, dass das Mittag völlig in Ordnung war und sich das Küchenpersonal auch große Mühe gegeben habe. Einmal sei auf Wunsch sogar ein „normales“ Frühstück mit Brötchen und Nutella geliefert worden – trotz der Boxen.

Auch Asklepios-Regionalgeschäftsführer Guido Lenz verteidigt das Pilotprojekt der Foodboxen innerhalb seines Konzerns. Quelle: Helge Treichel

„Die Asklepios Klinik Birkenwerder hat im Rahmen eines Pilotprojektes zur Speisenversorgung ab Ende Juni 14 Tage lang so genannte Foodboxen an die Patientinnen und Patienten ausgegeben“, wird auf MAZ-Nachfrage aus der Pressestelle informiert. „Auch Sonderkostformen, etwa für Diabetiker, wurden und werden selbstverständlich berücksichtigt“, schreibt Pressesprecher Mathias Eberenz. Die Box enthalte Lebensmittel und ein Getränk, „wobei die Lebensmittel - es gibt zehn Rezepturen zur Auswahl - frisch und nahrhaft sind“. Im ersten Testlauf hätten Foodboxen mit folgenden Inhalten zur Verfügung gestanden: Sandwich Hähnchen-Kürbis, Sandwich Salami, Stulle Maasdammer, Stulle Tomate Kräuter, Mischbrot Pute Ei, Wrap Thunfisch, Wrap Chilli Chicken, Laugeneck Emmentaler, Softbaguette Hähnchen, Sandwich Frischkäse Marmelade. Ein warmes Getränk sowie Obst und/oder Joghurt werde auf den Stationen jeweils zusätzlich angeboten.

Externe Caterer liefern die Boxen

Die Foodboxen würden von externen Caterern geliefert und seien mit einem Frische-Siegel verschlossen. Damit sei leicht erkennbar, „dass die Box ungeöffnet und hygienisch einwandfrei ist“, so Mathias Eberenz. Das sei nicht zuletzt in Corona-Zeiten von Bedeutung. Die Materialien der Footbox und die Verpackung für das Sandwich seien recycelbar. Der Karton der Box bestehe aus FSC-zertifiziertem Material, das seinerseits bereits einen Anteil bereits wiederverwerteten Materials enthält. Nach dem Verzehr würden die leeren Boxen eingesammelt und nach Materialien sortiert, sodass eine nachhaltige Rückführung in den Recyclingkreislauf erfolgen könne. „Übrigens: Wir haben schon am ersten Tag des Testlaufs kaum Essensreste verzeichnet, mussten also so gut wie keine wertvollen Lebensmittel in den Abfall werfen“, nennt der Pressesprecher einen weiteren Vorteil. Konkret seien es nur 1,7 Kilogramm gewesen – „was genau dem nachhaltigem Ansatz entspricht, den wir mit dem Projekt verfolgen“. Bei den üblicherweise in Klinken eingesetzten offenen Tabletts müsse anschließend alles, was übrig bleibt, aus Hygienegründen in den Abfall geworfen werden – selbst wenn die Lebensmittel nicht berührt wurden oder das Tablett gar nicht vom Essenswagen genommen wurde. Die Foodboxen hingegen könnten problemlos wieder in die Kühlung genommen werden, solange das Siegel unbeschädigt ist und die Kühlkette auf dem Essenswagen eingehalten wurde. Das sei durch die aktive Kühlung in der Regel gegeben.

Spontane Entscheidungen möglich

Dadurch, dass in den Essenwagen alle Boxarten, also zehn Lebensmittelvarianten vorrätig sind, könnten Patientinnen und Patienten direkt morgens entscheiden, was sie frühstücken möchten. Sie müssten sich nicht, wie üblich, bereits mindestens am Tag zuvor festlegen. Dies sei als besonders positiv empfunden worden. Zudem seien mit den zwei Foodboxen am Tag zwei mal 0,5 Liter Wasser am Patientenbett verfügbar. Die gesicherte Verfügbarkeit von Getränken unterstütze das Pflegepersonal bei der Überwachung des Flüssigkeitshaushaltes. Gerade ältere Patientinnen und Patienten würden häufig zu wenig trinken.

Zweite Testphase geplant

„Wir werden in den kommenden Wochen eine zweite Testphase starten“, kündigte Eberenz an. Getestet würden dabei neue Rezepturen, die entsprechend des Feedbacks angepasst wurden. Auch hierbei werde die Resonanz der Patientinnen berücksichtigt, „um gegebenenfalls noch weitere Verbesserungen vorzunehmen“. Eine Müslibox sei in diesem Zusammenhang bereits in das Portfolio aufgenommen worden. Noch allerdings stehe nicht fest, ob und wann die Boxen konzernweit eingeführt werden, so der Pressesprecher.

„Die OP war top und ich war sehr zufrieden“, sagt Heiko Opitz. Dennoch steht für den Hennigsdorfer fest: „Sollte ich noch mal operiert werden und sollte es weiter diese Essensboxen geben, werde ich mir eine andere Klinik suchen.“

Von Helge Treichel