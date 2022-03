Hennigsdorfer Trendmöbel-Markt: Ein neues Bistro und Rabatte zum 25. Jubiläum

Hennigsdorf

In der vergangenen Woche waren die Bauarbeiter noch voll am Werk, seit vergangenem Freitag gibt es bereits Essen im neu gestalteten Bistro im Trendmöbel-Markt. Kunden werden den Bereich kaum wiedererkennen. Moderner kommt das Bistro daher, auch der Zuschnitt ist neu. „Wir haben es mehr in den Verkaufsraum mit einbezogen, es vergrößert und drinnen alles umgebaut“, erklärt Holger Zschunke (47), Assistent des Geschäftsführers, bei Trendmöbel in Hennigsdorf, beim Rundgang mit der MAZ. Auch der Betreiber des Bistros hat gewechselt, die „TrendLounge“, ein Unternehmen der Michael Bethke Unternehmensgruppe, hat die Bewirtschaftung übernommen. Auch die Speisekarte wurde im Zuge der Übernahme komplett überarbeitet. Unter anderem werde es Burger, Kuchen, selbstgemachte Pommes, Eis und Frühstück im Bistro geben. „Ein Highlight soll die Broiler-Bar werden“, erklärt Holger Zschunke.

Der Umbau des Bistros passt gut zum Jubiläum, immerhin feiert Trendmöbel in Hennigsdorf in diesem Jahr 25. Geburtstag. Gefeiert wird das mit monatlichen Rabattaktionen, ein bis zwei Aktionen monatlich seien geplant. „Es könnte im Sommer eine größere Veranstaltung geben, aber da kann man coronabedingt noch nichts Konkretes sagen“, sagt Holger Zschunke, der am Standort 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.

Drei große Meilensteine gab es in der Geschichte des Unternehmens

Er selbst ist Mann der ersten Stunde, kennt jede Ecke des Möbelhauses. Seit 1991 gibt es Trendmöbel, gegründet wurde es in Döbern bei Cottbus – Mitte der 1990er-Jahre entschied man sich, einen neuen Standort nahe der Hauptstadt aufzubauen und fand den Standort im Hennigsdorfer Gewerbegebiet. Rund eineinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten für das neue Möbelhaus, im September 1997 wurde der Markt am Hennigsdorfer Walter-Kleinow-Ring dann eröffnet. Rund 6000 Quadratmeter plus 10 000 Quadratmeter Lager gab es zunächst an Fläche, doch schon im Jahr 2002 wurde die Verkaufsfläche durch eine Erweiterung quasi nochmal verdoppelt, erinnert sich Holger Zschunke.

Den nächsten Meilenstein gab es im Jahr 2014. Damals übernahm Frank Traphöner das Geschäft von Vorgänger Theo Zeyen, der in den Ruhestand ging. Im Zuge der Übernahme wurde das Haus nochmal komplett umgebaut, habe laut Holger Zschunke eine echt Metamorphose durchgemacht. Der alte Industrieboden kaum raus, Möbel wurden ansprechender präsentiert, Mitarbeiter nochmal geschult. „Früher war das mal ein SB-Mitnahmemarkt wie Roller. Dann haben wir nochmal eine Wandlung vollzogen zum klassischen mittelständischen Einrichtungshaus.“

Corona hat auch das Möbelhaus getroffen

Die Stärke des Trendmöbel-Marktes liege heute in den Bereichen Küche, Polster, Wohnen und Schlafen. „Wir sprechen Kunden an, die einfach qualitativ hochwertige Möbel haben wollen“, erklärt Holger Zschunke. Kunden kommen vor allem aus Hennigsdorf, Velten, Oranienburg und aus den umliegenden Städten, auch Nauen und Falkensee, aber auch Heiligensee. „Das ist für viele Leute angenehm, weil sie für den Möbelkauf nicht nach Berlin müssen“, meint Holger Zschunke.

Die Coronapandemie sei hart für das Möbelhaus gewesen. „Wir mussten das Geschäft eine zeitlang schließen“, so Zschunke, dessen Möbelhaus den FC 98 Hennigsdorf als kleiner Sponsor unterstützt. Danach hätten die Leute verstärkt gekauft, das habe das Ergebnis noch relativ passabel gestaltet. Infektionen habe es in den vergangenen Jahren kaum gegeben, in diesem Jahr sei das aber überraschenderweise anders.

Von Marco Paetzel