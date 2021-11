Hennigsdorfer Unternehmen Sinfonie als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Hennigsdorf

Große Ehre für ein Hennigsdorfer Unternehmen: Die Sinfonie GmbH & Co. KG ist wiederholt mit dem Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden. Das Projekt „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ der Bertelsmann Stiftung würdigt Unternehmen, die die Anforderungen für eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik im Unternehmen erfüllen.

Motivierte Mitarbeiter sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gewinnt bei Arbeitnehmern einen immer höheren Stellenwert bei der Auswahl des Arbeitgebers. Das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ zeigt Arbeitgebern, wo sie stehen, was sie bereits gut machen und wie sie sich weiterentwickeln sollten.

Softwareschmiede im Gesundheitssektor

Die Beschäftigten der Sinfonie GmbH & Co.KG werden in ihren unterschiedlichen Lebensphasen durch das Unternehmen unterstützt. Es bestehen vielerlei Möglichkeiten, die Arbeitszeit und den Arbeitsort individuell zu gestalten, Vertrauensarbeitszeit und aufrichtige Kommunikation sowie kurze Kommunikationswege sind dabei die gelebte Grundlage. Neben der angenehmen Arbeitsatmosphäre, dürfen sich die Sinfonie-Mitarbeiter auf gemeinsame Highlights jedes Jahr freuen, wie Familientage, Jahresauftaktveranstaltungen und Klausuren, die die Mitarbeiterschaft weiter als gesamtes Team zusammenschweißen.

Die Sinfonie GmbH & Co. KG mit Zentrale in Hennigsdorf bei Berlin sowie mit Sitz in Ehrenfriedersdorf ist als Softwareunternehmen seit mehr als 25 Jahren im Sozialsektor etabliert. Im Jahr 1994 begann Sinfonie als Startup in Oberkrämer, seit gut zehn Jahren sitzt es nun im Blauen Wunder in Hennigsdorf. Das Unternehmen Sinfonie entwickelt Programme, um Einrichtungen und Unternehmen fit für die digitale Zukunft des Gesundheitswesens zu machen.

Von MAZonline