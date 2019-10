Friseurteam aus Hennigsdorf und Oranienburg stylt in Hamburg

Hennigsdorf

Mit Schminkkoffer, Stylingset samt Lockenstab und Glätteisen reiste jetzt ein sechsköpfiges Team von „ Monique Müller Friseure“ nach Hamburg. Die Top-Friseure aus den Filialen in Hennigsdorf und Oranienburg haben die 32 Models komplett durchgestylt, die beim Vorentscheid zur Miss-Germany-Wahl in Hamburg angetreten sind. Die Wahl geht im Februar 2020 über die Bühne.

Um sich vor der Jury von der besten Seite zu präsentieren, hatte jedes Model eine Auswahl eleganter Fashionkleidung mitgebracht. „Wir haben die Models das Outfit betreffend beraten und anschließend für die Auftritte komplett durchgestylt – vom Make-Up bis zur Frisur“, sagt Jörg Carda, Geschäftsführer von „ Monique Müller Friseure“ und vom Geschäft „Casablanca Hairstyle“ in Hennigsdorf.

Viele Promis wie Natascha Ochsenknecht hat das Team schon gestylt

Gemeinsam mit Friseurmeisterin Monique Müller hatte Jörg Carda vor 22 Jahren den Friseurladen „Casablanca Hairstyle“ eröffnet. Später kam je eine Filiale in Hennigsdorf und Oranienburg unter dem Namen „ Monique Müller Friseure“ dazu. In dem rund 100 Quadratmeter großen Laden in Oranienburg gebe es auch alles, was das Friseurherz begehrt.

„Wir haben bei Eröffnung unseres ersten Ladens viel Herzblut investiert und sind damals ein Risiko eingegangen“, erinnert sich Jörg Carda. „Aber das Risiko hat sich gelohnt. Inzwischen haben wir in allen drei Salons rund 18 000 Friseur-Besuche pro Jahr. Von einst vier Mitarbeitern ist unser Team auf 23 gewachsen und wird weiter wachsen.“

Wertvolle Erfahrung auch für die Mitarbeiter

Das Friseur-Team ist in der Szene kein Unbekanntes. Promis wie Natascha Ochsenknecht, Lena Gercke oder die Band Frida Gold hat es schon gestylt, Events wie die Fashion Week in Berlin, die Miss World-Wahlen oder Castingshows wie „Germany’s next Topmodel“ begleitet.

„Es ist uns eine Ehre an außergewöhnlichen Events wie diesen teilnehmen zu können. Und wir freuen uns, dass wir unseren Mitarbeitern auch diese Erfahrungen ermöglichen können“, sagt Jörg Carda.

Übrigens: Das Friseurteam sucht noch engagierte Azubis mit Persönlichkeit. Damit die jungen Leute auch internationale Erfahrung sammeln können, können sie im Rahmen ihrer Ausbildung an der internationalen Friseurschule „Grupo Nebro” im spanischen Malaga ein Praktikum absolvieren. Untergebracht sind sie bei einer Gastfamilie. „Dabei geht es weniger um das Fachliche als um die Erfahrung“, sagt Carda.

Als Dankeschön für die engagierte Arbeit hatten er und Monique Müller das gesamte Team erst kürzlich zur Stippvisite nach Oslo eingeladen. „Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter motiviert sind“, sagt Jörg Carda.

Und motivierte Friseure machen Kunden glücklich. Denn wenn die Frisur sitzt, fühlt man sich rundum wohl. Nicht umsonst heißt es schließlich: Haare gut, alles gut.

Von Jeannette Hix