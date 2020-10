Hennigsdorferin bietet ein Mega-Xylophon: Dieses Instrument ist 4,50 Meter lang und schwer wie eine Kuh

Hennigsdorf

Es ist ein schweres Erbe – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Litophon, das Instrumentenbauer Gottfried Hellmundt einst gebaut hat, ist 4,50 Meter lang und so schwer wie eine Kuh. Das außergewöhnliche Instrument ist eine Art riesiges Xylophon. Es besteht aus insgesamt 37 chromatisch gestimmten Granitzungen, die Mitarbeiter im Natursteinwerk Neuruppin aus einem Stein gesägt und matt poliert haben.

Heute ruht das gigantische Instrument unter einer Plane in einem Haus in der Hennigsdorfer Hauptstraße, zwischen anderen seltsam-genialen Klangkörpern. „Die Welt um uns herum, jeder einzelne Gegenstand, hat einen ganz eigenen Klang“, hatte der Instrumentenbauer einst im MAZ-Gespräch seine Idee erklärt. Ende März 2015 verlor Gottfried Hellmundt den Kampf gegen den Krebs. Zwei Operationen halfen nicht, seine Frau pflegte ihn bis zum Ende. Geblieben sind seine Instrumente.

Anzeige

Allein das Material hat 20 000 Euro gekostet

Seit Jahren nun sucht seine Witwe nach einem Abnehmer für das Litophon. Vor drei Jahren wollte Kurt Zirwes, der Betreiber eines Findlingshofes in Ruhlsdorf ( Märkisch-Oderland) das Instrument in die Marienkirche nach Strausberg holen – doch daraus wurde nichts. Die Suche nach einem würdigen Abnehmer geht weiter. „So ein Instrument, was ihm so wichtig war, hat es verdient, dass es in die nächste oder übernächste Generation kommt“, sagt Rosemarie Schreiber. Für sie sei das Litophon das Denkmal ihres Mannes. Die Herstellung charakterisiere alle seine Fähigkeiten. Er sei gelernter Tischler und Orgelbauer gewesen, bis er zum Musikstudium kam und Dirigent wurde. „All das ist verkörpert. Das Handwerkliche und Musikalische“, so Schreiber.

Rund 20 Instrumente erdachte der Hennigsdorfer in seiner Werkstatt. Quelle: Marco Paetzel

Am liebsten hätte sie, dass es in der Familie bleibt. Der älteste Enkel Benjamin Hellmundt, er ist als Geiger im Brandenburger Jugendsinfonieorchester, hätte Interesse. „Er will mal Musiklehrer werden, das könnte passen“, so Schreiber. Eine zweite Möglichkeit sei Frithjof Wagner, der Ehemann der ältesten Enkelin, der bereits Lehrer sei. Es sei aber noch nicht raus, ob einer der beiden das Instrument nimmt. Andere Interessenten seien willkommen. „Es soll nicht irgendwo tot in einer Feldsteinkirche stehen, sondern in einer Musikschule oder einem Raum, wo es unter Betreuung wieder erklingen kann“, erklärt die Witwe des Instrumentenbauers. Verschenken will sie das Litophon aber nicht. Alleine der Materialpreis liege bei etwa 20 000 Euro.

Seit der Jahrtausendwende baute Hellmundt kuriose Instrumente

Es ist aber nicht die einzige Genialität, die noch in der ehemaligen Instrumentenwerkstatt steht. Rund 20 Instrumente hat Gottfried Hellmundt seit der Jahrtausendwende gebaut. Er war stets auf der Suche nach dem Ungehörten. Er wollte nichts Geringeres als das Orchester modernisieren, seinen Sound fit machen für das neue Jahrtausend.

Die Steintrommel klingt nach einer herabrollenden Steinlawine. Quelle: Marco Paetzel

Einige der Instrumente aus seiner Werkstatt gingen an eine Musikschule, das leitete Gottfried Hellmundt selbst zu Lebzeiten noch in die Wege. Doch für einige andere Instrumente sucht Witwe Rosemarie Schreiber noch eine sinnvolle Verwendung. Ein sehr markantes Exemplar ist die Steintrommel: Im Inneren der Holzwalze rollen vier Kilogramm Steinkugeln und Hartgummi umher. Dreht man am Hebel, dann hört sich das fast so an, als sei gerade eine Steinlawine auf dem Weg ins Tal. Die Idee zu diesem Instrument kam Gottfried Hellmundt bei einer Reise in den Schweizer Bergen. Ein Holzblock dagegen klingt ein bisschen wie ein Teich voller Enten. Hellmundt hat auch einen riesigen Fächer gebaut, der beim Aufschütteln an Vogelgeflatter erinnert. Oder eine Art Regenrinne, an der man Metallscheiben in Münzgröße herunterrauschen lässt. „Wenn auch diese Instrumente irgendwann wieder lebendig benutzt werden, wäre ich glücklich“, sagt seine Witwe.

Von Marco Paetzel