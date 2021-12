Hennigsdorf

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther blickt auf das zweite Jahr der Corona-Pandemie zurück, die auch für die Havelstadt einige Einschränkungen mit sich brachte. Im Gespräch mit der MAZ schaut der 54-Jährige aber auch auf 2022 voraus, etwa auf die wichtigsten Bauvorhaben im kommenden Jahr, das Quartiersentwicklungskonzept für den Stadtteil Hennigsdorf-Nord oder den Ärztemangel.

Herr Bürgermeister, was waren die wichtigsten Projekte im Jahr 2021?

Thomas Günther: Rückblickend muss man natürlich erstmal über Corona reden: Bisher ist die Stadt gut durch die Pandemie gekommen. Wir können sagen, dass wir immer noch in einer finanziell guten Situation sind. Was die großen Projekte angeht – Stadtbad, Kreativwerk und Stadtsporthalle – so wurden diese kaum tangiert, wir sind voll im Zeit- und Kostenplan.

Und was kommt im kommenden Jahr auf die Hennigsdorfer zu?

Für das kommende Jahr steht nun die Wiedereröffnung der neuen Stadtsporthalle im Frühjahr auf dem Plan, da warten viele Vereine schon drauf. Ich freue mich auch auf den viel diskutierten Beachvolleyballplatz auf dem Gelände. Am neugierigsten bin ich aber auf den Probebetrieb des Kreativwerks, der Mitte des Jahres beginnen soll. Dieses historische und prägende Gebäude des alten Gymnasiums wird saniert, mit modernem Innenleben und innovativen wie kreativen Nutzungen zu sehen sein, wird spannend und ist hochinteressant.

Die Stadtentwicklung hat oberste Priorität

Und auch für den Straßenbau gibt es ja Pläne.

Ja, es sind zwei Straßenbauprojekte geplant. Mitte des Jahres, wenn die Kreuzung Fontanestraße/ Feldstraße fertig ist, wird der südliche Abschnitt der Fontanestraße bis zur Parkstraße saniert. Gleichzeitig soll die Brücke in der Marwitzer Straße erneuert werden. Und auch die Sanierung der Friedrich-Wolf-Straße wird beginnen. Das sind wichtige Infrastrukturprojekte, die mit einigen Einschränkungen einhergehen, aber dringend nötig sind.

Kommen wir zum umstrittenen Bau von rund 100 Eigenheimen auf drei städtischen Flächen, auf denen noch Gärten und Garagen stehen. Es gibt ein Bürgerbegehren gegen die Pläne, 2222 Unterschriften müssten erreicht werden. Wie geht es in der Sache weiter?

Bürgerinnen und Bürger haben in der Demokratie grundsätzlich das Recht, von diesem Mittel Gebrauch zu machen. Dann gibt es eine Prüfung der Zulässigkeit, über die die Stadtverordnetenversammlung entscheidet. Mir ist wichtig, dass am Ende alle das Ergebnis akzeptieren.

Wie die Stadtverordneten mit der Initiative umgehen

Und wie bewerten Sie die Initiative?

Es ist auf der einen Seite verständlich, dass die Pächterinnen und Pächter sich für ihre Gärten einsetzen. Die Stadtverordnetenversammlung hat auf der anderen Seite auch alle Argumente kritisch abgewogen. Es gibt sonst schlicht keine größeren Gebiete in der Stadt, auf denen Einfamilienhäuser entstehen könnten. Gleichzeitig gibt es aber viele Bauwillige, die zum Beispiel nach Oberkrämer abwandern, weil sie kein geeignetes Grundstück in Hennigsdorf finden oder bezahlen können. Wir planen ja, auf den drei Arealen das Einheimischenmodell anzuwenden, wie es etwa Velten auf dem ehemaligen Johannesstift-Gelände auch plant. Es geht darum, dass sich junge Familien und Hennigsdorfer, die nicht ganz so viel Geld verdienen, ein Grundstück in der Stadt leisten können.

Die Verwaltung hat den Pächtern – neben der Kostenübernahmen für den Abriss der gartentypischen Anlagen – etwa auch angeboten, beim Finden von Ersatzgrundstücken zu helfen. Wie will man das schaffen?

Es ist eine Art Umzugsmanagement, das hier greifen wird. Es gibt noch andere Gebiete mit insgesamt 125 städtischen Gärten. Bisher konnten sich Pächter, die ihre Kleingärten abgeben wollten, selbst Nachpächter suchen. Zukünftig müssen sie vorher zu uns in die Stadtverwaltung kommen. So können wir Pächtern der betroffenen Flächen helfen, ein neues Pachtgrundstück zu bekommen.

Auch die Feuerwehr bedarf der Aufmerksamkeit

Ein weiteres Thema ist ja der Gefahrenabwehrbedarfsplan, der in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Demnach muss unter anderem mittelfristig eine neue Feuerwache gebaut oder die alte erweitert werden.

Der Handlungsauftrag wird im Gefahrenabwehrbedarfsplan klar definiert. Zu untersuchen ist, welche Funktionen nötig sind, wo Umkleideräume, unter anderem für die Kameradinnen, fehlen, was an Schulungsräumen und Übungsflächen nötig ist. Auch die Personalplanung gehört dazu. So stellt sich die Frage, wie viele Festangestellte auf der Feuerwache wir in Zukunft haben werden.

Wie sieht der Stand bei der Standortsuche aus. Gibt es da schon Ideen?

Zur Frage des Standortes für die Wache ist zu sagen, dass es kein städtisches Grundstück gibt, das zentral gelegen ist und die erforderliche Größe aufweist. Im nächsten Jahr soll es zunächst eine klare Standortanalyse geben mit einer Definition, welche Anforderungen die Feuerwache Hennigsdorf künftig erfüllen muss. Dann beginnt die Suche nach einem geeigneten Grundstück, das wir wahrscheinlich erwerben müssen. Es muss nach der Entscheidungen zum Standort oder Grundstück die Frage beantwortet werden, ob ein B-Plan-Verfahren nötig ist. Mir ist wichtig zu betonen, dass Hennigsdorf eine funktionierende Feuerwehr und Feuerwache hat, in die wir auch investieren.

Was ist dort in den vergangenen Monaten und Jahren geschehen?

Wir haben zuletzt eine neue Heizung für die Fahrzeughalle eingebaut und die Elektrik erneuert. Auf dem Gelände der Feuerwehr soll es außerdem ein Carport geben, das für das Unterstellen von drei Fahrzeugen geeignet ist. Die Baugenehmigung liegt vor, der Bau kann starten, wenn wir Angebote eingeholt haben. Auch ein neuer Rüstwagen soll noch geliefert werden.

Wie der Bürgermeister die Pandemielage bewertet

Herr Günther, kommen wir noch mal zur Corona-Pandemie. Wie ist die Lage in der Stadt und wie die Disziplin der Hennigsdorfer?

Mir sind keine besonderen Auffälligkeiten bekannt. Der Hennigsdorfer ist von der Mentalität her sehr ruhig, gelassen und zurückhaltend. So nehmen die Leute auch die Situation hin. Wie lange das noch so gut geht, ist allerdings die Frage. Ich hätte mich gefreut, wenn wir den Weihnachtsmarkt als ein Zeichen der Zuversicht und Lebensfreude hätten durchführen können. Aber es wäre unter den Umständen, mit den Kontrollen und Einzäunungen, nicht entspannt abgelaufen, fürchte ich. Die Zeit zum Feiern wird hoffentlich im kommenden Jahr sein.

Zuletzt hieß es aus der Verwaltung, dass rund 50 Prozent des Kitapersonals ungeimpft sei. Wie will man diesem Problem beikommen?

Die Zahlen sehen mittlerweile anders aus, weil wir als Arbeitgeber die Mitarbeitenden nun wegen 3G am Arbeitsplatz befragen müssen und so auch den Impfstatus registrieren. Demnach sind nun etwa 75 Prozent aller Mitarbeitenden in Kitas und Horten geimpft. Wir haben zudem gleich zu Beginn, nachdem es klar war, dass die Kitas wieder öffnen, umfangreiche Testangebote unterbreitet und sehr früh mit einer Hennigsdorfer Arztpraxis Impfmöglichkeiten eröffnet. Für jede Impfung wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Freistunde gutgeschrieben. Zudem gibt es tägliche Testangebote, sowohl im Rathaus als auch in den Kitas. Außerdem versuchen wir, Termine fürs Boostern zu vermitteln.

Unterschiedliche Situation bei den beiden großen Unternehmen

Wie sehen Sie die aktuelle Situation in den beiden großen Unternehmen der Stadt, dem Stahlwerk und Alstom?

Was das Stahlwerk angeht, ist die Schlüsselinvestition des Neubaus existenziell für die weitere Perspektive. Dafür muss das Problem der Trinkwasserschutzzone zwingend im nächsten Jahr gelöst werden. Das Projekt ist weit fortgeschritten. Wenn wir einen neuen Landrat haben, wird er die Sache sicher mit neuem Schwung angehen. Riva hat diese große Investition vor, die große Sicherheit für die Arbeitsplätze in Hennigsdorf mit sich bringen würde. Alstom bleibt unser Sorgenkind, das muss man ganz klar sagen. Die Kontakte der Verwaltung zum Werk sind nach wie vor gut, allerdings bleibt unter dem Strich die Frage nach der Zukunft der Arbeitsplätze dort.

Wo liegen die Knackpunkte?

Die Frage ist, wie viel Produktion es künftig noch in Hennigsdorf geben wird. Das hängt ganz klar an der Auftragslage. Da unterstützen uns die Landtagsabgeordneten, wenn es um die Bestellung von Schienenfahrzeugen geht. Es muss künftig einfach die klare Forderung bei neuen Bestellungen geben, dass es einen Teil des neuen Materials für Schienenfahrzeuge mit regionalem Produktionsanteil geben muss. Die Nachricht vom Stellenabbau von etwa 350 bis 450 Mitarbeitern, sollte sie sich bestätigen, wäre eine Katastrophe für Hennigsdorf. Noch dazu vor Weihnachten dürften die betroffenen Familien alles andere als Vorfreude auf das neue Jahr verspüren. Wir hatten gehofft, dass mit der Übernahme durch Alstom und die Zustimmung durch die Europäische Kommission an einer Zukunftsperspektive für den Standort gearbeitet wird. Alstom hatte signalisiert, dass Produktionsanteile am Schienenfahrzeugbau in Hennigsdorf erhalten bleiben. Nun kommt die Nachricht für uns aus heiterem Himmel, was mich sehr betroffen macht.“

Biotech-Bereich hat ganz eigene Ansprüche

Themenwechsel – ein Standort für den Biotech-Campus ist gefunden, das Cobios-Haus im Innovationsforum wird saniert, und auch in der Veltener Straße soll ein Hub für die Branche entstehen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Erweiterung?

Das, was die Biotechnologie braucht, sind ja keine gewöhnlichen Flächen. Da geht es um Dinge wie Labore und Kühlräume, die refinanziert werden müssen. Es gibt aber genügend Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Biotech-Campus. Im Kreativwerk soll die Branche ebenfalls eine Heimstatt finden. Das ist für Gründer oder Coworking interessant. Wir wollen dort auch ein MINT-Cluster etablieren, um Schülerinnen und Schüler für diese Berufe zu interessieren. Unterstützen und vernetzen soll das Clustermanagement im Bereich Biotechnologie, das den Unternehmen im Innovationsforum wichtige Hilfen in Sach- und Finanzierungsfragen, bei der Produktvermarktung oder Software und Raumsuche bietet. Da wurde kürzlich erst die neue Life-Science-Präsenzstelle im Innovationsforum Neuendorfstraße 21 eröffnet, die aus dem Fonds zur Verbesserung regionaler Wirtschaftsstrukturen des Bundes und der Länder sowie von uns als Stadt und weiteren Partnern für voraussichtlich drei Jahre selbst gefördert wird.

Hennigsdorf bräuchte noch zwei bis drei zusätzliche Ärzte

Auch die ärztliche Versorgung in Hennigsdorf ist ein Problem, das wurde kürzlich unter anderem im Sozialausschuss thematisiert. Kann die Verwaltung da überhaupt etwas tun?

Es ist gut, dass die Politik das Thema aufgegriffen hat. Jeder Mensch sollte einen Hausarzt haben, der seine Krankenhistorie kennt. Ich habe das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dazu gesucht. Hennigsdorf könnte demnach noch zwei bis drei zusätzliche Ärzte etablieren. Die KV unterstützt solche Existenzgründungen, denn Ärzte sind ja keine ausgebildeten Selbstständigen. Ich habe auch angeboten, dass wir als Stadt etwa bei Dingen wie einem Kitaplatz helfen könnten. Vielleicht muss auch die Stadtverordnetenversammlung bei Neubauvorhaben künftig zumindest berücksichtigen, dass es einen Platz für eine Praxis geben könnte. Aber der Ärztemangel ist ein Problem in ganz Deutschland. Wir bilden zu wenig Ärzte aus, viele gehen zudem in die Pharmaindustrie oder in die Krankenhäuser. Die KV ist aber optimistisch, dass man für Hennigsdorf neue Ärzte findet.

Wie es in Hennigsdorf-Nord weitergeht

Kommen wir zum Quartiersentwicklungskonzept für Hennigsdorf-Nord, das die SVV beschlossen hat, um den Stadtteil voranzubringen. Wie ist der Stand?

Wir hatten kürzlich das Auftakttreffen der Steuerungsgruppe mit Vertretern der Fraktionen, der Verwaltung, den beiden Wohnungsunternehmen und zwei Planungsbüros. Die neuen Arbeitsgruppen für Wohnen, Mobilität und Grün, Soziales, Dienstleistung, Klima und Energie haben nun ihre Arbeit aufgenommen. In vierteljährlichen Abständen werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zusammengetragen, dazu werden die Bürger ja parallel gerade befragt. Anfang nächsten Jahres sollen die Ergebnisse der Umfrage in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und daraus noch mal Input mitgenommen werden. Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Einwohner des Viertels an der Umfrage beteiligen, denn es geht ja um ihr Wohngebiet. Der Prozess wird dann bis zum Ende des Jahres 2022 dauern, sodass man Anfang 2023 erste Maßnahmen in Hennigsdorf-Nord umsetzen könnte. Es ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Vorhaben im kommenden Jahr, weil der Stadtteil eine Perspektive braucht – sowohl baulich als auch vom sozialen Umfeld her. Es wird am Ende ein Set an Maßnahmen und Ideen rauskommen, die nicht alle sofort umgesetzt werden. Selbst Reihenhäuser wären an den Rändern des Stadtteils eine Option, sie würden der sozialen Durchmischung durchaus guttun.

Noch ein Blick auf das Jahr 2022. Wie werden die Highlights wie das Stadtfest und der Weihnachtsmarkt geplant – und was kann man den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennigsdorf in Zeiten der Pandemie sonst noch bieten?

Wir planen alles wieder so, als würde es auch stattfinden. Ich hoffe darauf, dass all das, was wir so sehr schätzen, wieder funktioniert: Vom Handwerkerfest über die „Fête de la Musique“ bis hin zu Folk im Hof. Wir sind auch gerade dabei, zu schauen, dass wir statt des Neujahrsempfangs einen Frühlings- oder Sommerempfang machen können. Es wird auch ein neues Format geben, am 13. Mai findet die lange Nacht der Wirtschaft in Hennigsdorf statt, die in Oranienburg bereits ausprobiert wurde. Wir sind schon dabei, die Unternehmen dafür zu gewinnen, die dann ihre Tore öffnen. Die Hennigsdorfer müssen sehen, was dort passiert. Und natürlich hoffe ich auch auf die Festmeile und den Weihnachtsmarkt. Zwei Jahre lang Absagen sind nun auch genug.

Von Marco Paetzel