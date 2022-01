Hennigsdorfs Stadtsporthalle wird saniert: Im Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Hennigsdorf

Das Gerüst ist schon abgebaut, die Arbeiten an der Fassade sind beendet. „Stadtsporthalle Hennigsdorf“ steht nun in metallenen Lettern auf der größten Kommunalen Halle der Stadt, die anno 1975 gebaut wurde. Das markante Fries der Sportler allerdings ist verschwunden. Doch nicht nur die Fassade hat eine umfangreiche Frischzellenkur erhalten. Seit März vergangenen Jahres ist die Hennigsdorfer Stadtsporthalle eine einzige Großbaustelle, für rund fünf Millionen Euro wird sie komplett saniert – und wird in diesem Zuge barrierefrei gestaltet, von der Zuschauer- und der Sportlerseite. Wenn alles gutgeht, soll die Halle im April oder Mai fertiggestellt werden.

So sieht die Stadtsporthalle von außen aus. Quelle: Marco Paetzel

Die Tribüne, die künftig 280 Zuschauern Platz auf durchgehenden Holzbänken bieten wird, wird nach Informationen der Hennigsdorfer Pressestelle grundlegend saniert. Zum Vergleich: Vor dem Umbau bot die Halle nur 199 Plätze. Aktuell entsteht auch ein neues Sportparkett samt Fußbodenheizung. Auch neue Prallschütze, Tore und Basketballkörbe werden im Zuge der Arbeiten installiert, genau wie eine moderne Beschallungsanlage samt Anzeigetafel. Die Höhe der Parketts und der Decke wird leicht angehoben, es werden sieben Meter Höhe bis zur ballwurfsicheren Decke geben, was eine Voraussetzung für höherklassige Volleyballspiele ist.

Eine Cortenstahl-Skulptur am Parkplatz

Aber auch abseits des Spielfeldes passiert eine Menge. So ist der alte Sanitär- und Umkleidebereich, genau wie die alten Kabinen verschwunden. Sechs neue Umkleideräume samt Sanitäranlagen werden sie ersetzen. Aus dem ehemaligen Hausanschlussraum indes wird ein rund 100 Quadratmeter großer Vereinsraum werden, der für verschiedenste Aktivitäten genutzt werden kann. Neben den Fassaden, mit einem mineralischen Wärmedämmverbundsystem verkleidet wurden, zudem wird der Dachaufbau der in die Jahren gekommenen Halle ersetzt. Auch die Außenanlage wird im Zuge der Arbeiten komplett verändert. Es soll eine Sprintstrecke und eine Outdoor-Fitnessanlage (Calisthenics) vor der Halle angelegt werden, genau wie ein Parkplatz mit 20 Stellplätze für Autos und 40 für Fahrräder.

Markant dürfte zudem die Cortenstahl-Skulptur einer Läuferin am Parkplatz werden, die dem alten Fries entnommen wurde. thront am Parkplatz. Zudem soll das Gelände einen neuen Zaun und überarbeitete Zuwegungen bekommen. Der Bau eines Beachvolleyballfeldes, 22 mal 14 Meter, auf der Rasenfläche zwischen Bogenschießanlage für rund 100 000 Euro kostet das Projekt, wird indes erst nach Fertigstellung der Halle angelegt.

Von Marco Paetzel