Hennigsdorfs neuer Stadtwehrführer: Vormittags Schule, nachmittags Feuerwehr

Hennigsdorf

Und dann war der Tagesordnungspunkt an der Reihe: Ende August übergaben Stadtbrandmeister Frank Dobratz, seit 1998 im Amt, und sein Stellvertreter Uwe Protz währen der Sitzung der SVV den Staffelstab an ihre Nachfolger Robert Heinsius und Stefan Bartosik. „Das war schön, dort vorgestellt zu werden“, sagt Heinsius. Aber Hennigsdorfs neuer Stadtbrandmeister ist Pragmatiker durch und durch: „Am Ende geht es aber nur darum, dass wir die Sicherheit der Bürger gewährleisten können, und zwar 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.“

Seit April ist er nun im Amt – und hatte gleich mit den Folgen der Corona-Pandemie zu tun. „Es war herausfordernd, emotional und gemeinschaftlich schwer, aber wir machen das Beste draus“, so Heinsius. Er ist ehrenamtlich tätig, im Hauptberuf ist der 37-Jährige Gymnasiallehrer und unterrichtet Biologie, Geschichte, Politische Bildung (PB) und Ethik am Pankower Max-Delbrück-Gymnasium.

Anzeige

Seit 1999 Mitglied der Feuerwehr

Die Feuerwehr spielte aber schon immer eine große Rolle in seinem Leben, seit 1999 ist Heinsius, der mit seinen Eltern als Teenager nach Hennigsdorf zog, Mitglied der hiesigen Feuerwehr. Rasch stieg er auf, war zunächst Truppführer, dann Maschinist, wurde Gruppen- und Zugführer. „ Frank Dobratz fragte mich dann im Dezember 2019, ob ich sein Nachfolger als Stadtbrandmeister werden wollte. Und wenn ich den Rückhalt der Wehr habe, traue ich mir das absolut zu“, sagt Robert Heinsius. Er versucht, nach dem Unterricht so oft wie möglich in die Wache zu fahren, abends korrigiert er dann oft die Hausaufgaben seiner Schüler bis spät in die Nacht. „Das bisschen Freizeit, was mir übrig bleibt, geht für die Feuerwehr drauf“, sagt Heinsius.

Was die Zahl der Kameraden angeht, so gibt es momentan 84 Aktive – vor allem dank der jahrelangen Imagekampagne für die Wehr. Die soll auch weitergehen, 2021 soll sie erneuert werden. „Mitglieder kann man schließlich oft nicht genug haben. Die Kameraden sind schließlich nicht immer verfügbar, wir brauchen aber für jedes Zeitfenster Leute“, sagt der Hennigsdorfer. Schließlich gab es in diesem Jahr auch rund 310 Einsätze, für Heinsius sei das ein durchaus einsatzreiches Jahr.

Wie geht man mit brennenden Elektroautos um?

Ein anderes großes Thema ist aktuell die Frage, wie man mit brennenden Elektro- und Hybridautos umgeht. Das gehe schon bei der Frage los, wo bei welchem Auto der Akku liegt. „Das sind alles Dinge, die wir von der Ausrüstung und Ausbildung her berücksichtigen müssen“, so Heinsius. Was die technische Ausstattung der Wehr angeht, so sei der Stand gut, natürlich würden einige Fahrzeuge demnächst ihr Alter erreichen und ersetzt werden müssen. „Das Wichtigste ist, dass wir es 2021 schaffen, die Sicherheit der Bürger zu 100 Prozent zu gewährleisten, Wenn wir es schaffen, allen Menschen in Not helfen zu können, sind wir schon zufrieden“, so Robert Heinsius.

Von Marco Paetzel