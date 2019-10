Hennigsdorf

Rauch, der aus der Nachbarwohnung kommt, ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr von einem Mieter im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kralupyer Straße in Hennigsdorf gemeldet worden. Polizisten, die noch vor der Feuerwehr vor Ort waren, öffneten die Wohnungstür und stellten fest, dass sich keine Personen in der Wohnung befinden. Der Rauch wurde laut Polizei von einer Herdplatte verursacht, die an war.

Während die Wohnung gelüftet wurde, erschien der 80-jährige Wohnungsmieter. Er hatte offensichtlich vergessen, die Platte beim Verlassen der Wohnung auszumachen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Von MAZonline